https://tr.sputniknews.com/20211124/arastirma-iklim-krizi-nedeniyle-albatroslarin-bosanma-orani-artti-1051097139.html

Araştırma: İklim krizi nedeniyle albatrosların 'boşanma' oranı arttı

Araştırma: İklim krizi nedeniyle albatrosların 'boşanma' oranı arttı

Hayvanlar aleminin, eşlerine en sadık üyelerinden olan albatrosların bu mutlu dünyası bozulmaya başladı. İklim değişikliğine bağlı sebepler yüzünden artık daha... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T12:11+0300

2021-11-24T12:11+0300

2021-11-24T12:11+0300

eşcinsel

boşanma

albatros

eş

üreme

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Dünyanın tek eşliliğe en sadık kalan canlılarından biri olarak bilinen albatroslar arasında 'boşanmalar' arttı. Araştırmacılar bunun nedeninin küresel ısınma olabileceğini söylüyor. Royal Society araştırmasına göre iklim değişikliği ve okyanusların ısınması albatroslar arasındaki 'ayrılık' oranını artırdı. Normal şartlar altında albatrosların yalnızca yüzde 1-3'ü kendilerininkini bırakıp başka eş arayışına giriyor, bu da genelde üreme sorunu yaşanırsa görülüyor. Ancak 15 yıl boyunca Falkland Adaları'ndaki 15 bin 500 albatros çiftinin incelendiği araştırma, üreme sorunu yaşanmasa bile iklim sorunu nedeniyle bu durumun değiştiğini ortaya koydu. Temelde iki nedeni olabilirAraştırmanın yazarlarından olan araştırmacı Francesco Ventura temelde iki spesifik neden olabileceğini söyledi. Bunlardan ilki ısınan sularda balık popülasyonunun azalması ve albatrosların yiyecek bulmak için daha uzaklara uçmak zorunda olmaları. Yiyecek peşine düşen albatros üreme zamanı vaktinde geri dönemediğinde de eşleri başka biriyle 'yola devam edebiliyor.' İkinci bir neden de yine suların ısınmasından kaynaklı olarak albatrosların stres hormonu seviyelerinin artması ve eşlerinin de bunu hissedip karşı tarafı suçlamaları. Albatroslar arasında eşcinsel birliktelikler görülmeye başlandıYeni Zelanda'da 30 yıldır albatroslar üzerinde araştırmalar yapan Dr Graeme Elliot da bu kuşların son yıllarda sayılarının azalmasının çiftleşme alışkanlıklarını da değiştirdiğini söyledi. Eşcinsel çiftlerin görülmeye başlandığını belirten Elliot, "Antipodes Adası'nda erkek çiftler görmeye başladık ki daha önce tanık olduğumuz bir durum değil. Bazı erkekler diğer erkeklerle eş oluyor çünkü dişi bir eş bulamıyorlar" dedi.

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eşcinsel, boşanma, albatros, eş, üreme