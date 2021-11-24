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https://tr.sputniknews.com/20211124/besiktas-evinde-ajaxa-maglup-oldu-1051121567.html
Beşiktaş evinde Ajax'a mağlup oldu
Beşiktaş evinde Ajax'a mağlup oldu
Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T22:40+0300
2021-11-24T23:07+0300
spor
beşiktaş
ajax
uefa şampiyonlar ligi
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6. dakikada Schuurs'un uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.9. dakikada Ajax'ın kullandığı korner atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı içinde önünde bulan Daramy'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.11. dakikada Rosier'in sağ çaprazdan şutunda direği sıyıran top, yandan auta gitti.13. dakikada N'Koudou'dan topu kapan Mazraoui ceza alanı içinde daha müsait durumdaki Neres'i gördü. Neres, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.20. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Mazraoui'nin müdahalesi sırasında top bu oyuncunun eline çarptı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Peljto, Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu kenardan izledi. Hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.28. dakikada Daramy'nin ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında Vida, topu kafayla Mert'e bıraktı.30. dakikada Pjanic'in pasıyla hücuma hızlı çıkan Beşiktaş'ta topla buluşan Teixeira, savunmanın arkasına sarkan Larin'i gördü. Topla buluşan Larin, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.42. dakikada Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Pjanic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasında boş pozisyonda Larin ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı ayağıyla önledi.Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.İkinci yarı54. dakikada ani gelişen Ajax atağında, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Tagliafico, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha müsait durumdaki Haller'i gördü. Haller rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-158. dakikada Neres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Haller topla buluştuğu anda dönerek vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.69. dakikada Ajax, serbest vuruş organizasyonuyla üstünlük golünü buldu. Sol çaprazdan serbest vuruşu kullanan Tadic, ceza alanındaki Martinez'e topu gönderdi. Martinez'in vuruşunda altıpasta bekleyen Haller'in tamamladığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-284. dakikada Gravenberch'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Martinez'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı çeldi.Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
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beşiktaş, ajax, uefa şampiyonlar ligi

Beşiktaş evinde Ajax'a mağlup oldu

22:40 24.11.2021 (güncellendi: 23:07 24.11.2021)
© AAbeşiktaş
beşiktaş - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi beşinci maçında evinde Hollanda temsilcisi Ajax'a 2-1 mağlup oldu.
6. dakikada Schuurs'un uzak mesafeden sert şutunda, top az farkla yandan auta gitti.
9. dakikada Ajax'ın kullandığı korner atışında Beşiktaş savunmasının uzaklaştırmaya çalıştığı topu ceza yayı içinde önünde bulan Daramy'nin sert vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.
11. dakikada Rosier'in sağ çaprazdan şutunda direği sıyıran top, yandan auta gitti.
13. dakikada N'Koudou'dan topu kapan Mazraoui ceza alanı içinde daha müsait durumdaki Neres'i gördü. Neres, plase bir vuruşla meşin yuvarlağı auta gönderdi.
20. dakikada Beşiktaş'ın sağdan kullandığı korner atışında ön direkte Mazraoui'nin müdahalesi sırasında top bu oyuncunun eline çarptı. Beşiktaşlı oyuncular penaltı itirazında bulunurken maçın hakemi Peljto, Video Yardımcı Hakem uyarısıyla pozisyonu kenardan izledi. Hakem, pozisyonu izledikten sonra penaltı noktasını gösterdi. 22'nci dakikada penaltıyı kullanan Ghezzal, meşin yuvarlağı filelere göndererek takımını 1-0 öne geçirdi.
28. dakikada Daramy'nin ceza alanı içinden sert şutunda, kaleci Mert Günok meşin yuvarlağı tokatladı. Pozisyonun devamında Vida, topu kafayla Mert'e bıraktı.
30. dakikada Pjanic'in pasıyla hücuma hızlı çıkan Beşiktaş'ta topla buluşan Teixeira, savunmanın arkasına sarkan Larin'i gördü. Topla buluşan Larin, ceza alanına girdikten sonra sert vurdu ama kaleci meşin yuvarlağı ayaklarıyla kornere gönderdi.
42. dakikada Ghezzal'ın pasıyla topla buluşan Pjanic, meşin yuvarlağı savunmanın arkasında boş pozisyonda Larin ile buluşturdu. Kaleci ile karşı karşıya kalan Larin'in vuruşunda, kaleci Onana meşin yuvarlağı ayağıyla önledi.
Beşiktaş, maçın ilk yarısını 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarı

54. dakikada ani gelişen Ajax atağında, Beşiktaş savunmasının arkasına sarkan Tagliafico, kaleci Mert Günok ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda daha müsait durumdaki Haller'i gördü. Haller rahat bir şekilde meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-1
58. dakikada Neres'in sağdan ortasında ceza alanı içinde Haller topla buluştuğu anda dönerek vurdu, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
69. dakikada Ajax, serbest vuruş organizasyonuyla üstünlük golünü buldu. Sol çaprazdan serbest vuruşu kullanan Tadic, ceza alanındaki Martinez'e topu gönderdi. Martinez'in vuruşunda altıpasta bekleyen Haller'in tamamladığı meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-2
84. dakikada Gravenberch'in soldan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Martinez'in kafa vuruşunda, kaleci Mert Günok son anda meşin yuvarlağı çeldi.
Siyah-beyazlı takım, karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı.
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