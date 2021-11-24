https://tr.sputniknews.com/20211124/bidenin-217-milyon-dolarlik-baskanlik-helikopteri-acil-durum-testlerini-gecemeyip-karaya-oturdu-1051100570.html

Biden'ın 217 milyon dolarlık başkanlık helikopteri acil durum testlerini geçemeyip karaya oturdu

Biden'ın 217 milyon dolarlık başkanlık helikopteri acil durum testlerini geçemeyip karaya oturdu

ABD ordusunun 5 milyar dolarlık filo kurmaya hazırlandığı Lockheed Martin'in Sikorsky VH-92'si, başkanlık helikopteri yapılmaya kalkılınca, karaya oturdu... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T13:16+0300

2021-11-24T13:16+0300

2021-11-24T13:59+0300

dünya

abd

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helikopter

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ABD Başkanı'nı (POTUS) taşıyan Marine One kod adlı helikopterin, Lockheed Martin'in geliştirdiği Sikorsky VH-92 ile yenilenmesi planları bir kez daha suya düştü. Başkan Joe Biden'ın yeni başkanlık helikopteriyle ilk uçuşu iptal edilirken, bunun 217 milyon dolarlık aracın acil kriz durumlarında güvenli bulunmamasından kaynaklandığı belirtildi. Oksimoron durum: Ordunun donatılacağı helikopter, Pentagon'un sınavından kaldıABD ordusu 11 Sikorsky VH-3D ve 8 VH-60N'den oluşan helikopter filosunu 5 milyar dolarlık maliyeti bulunan 23 VH-92 helikopteriyle değiştirmeye hazırlanırken, bu kapsamda yeni Marine One olacak VH-92, Pentagon'un uçuş testinden geçemedi.Business Insider ve Bloomberg'in haberlerine göre Lockheed Martin yapımı VH-92'nin Pentagon testlerinde 'operasyonel olarak uygun olmadığı ve acil durumlar için güvenilmez olduğu' sonucuna varıldı. Dolayısıyla Biden'ın VH-92 ile ilk uçuşu iptal edildi. Ne zaman uçacağına dair takvim yokÜstelik helikopterin sorunlarının çözülüp çözülemeyeceği, çözülürse bunun ne zaman olacağı belli değil. Bloomberg'e konuşan bir kaynak, yere indirilen VH-92'nin faaliyete geçip geçmeyeceğine dair bir takvim bulunmadığını söyledi. Bloomberg tarafından görülen Pentagon test ofisinin üst düzey savunma yetkilileri için hazırladığı yakın tarihli bir iç raporda, "Başkanlık helikopteri güvenilirlik, kullanılabilirlik, sürdürülebilirlik eşiği gereksinimlerini karşılamıyor" denildi. Teknik meseleler nedeniyle acil uçuş izni çıkmadıHabere göre testlerde gerekli standartları karşıladığı, operasyonel olarak etkin olduğu ve Başkan'ı Camp David gibi yerlere taşımak gibi düzenli idari görevleri güvenli olarak yerine getirebileceği saptanan helikoptere, diğer yandan teknik meseleler nedeniyle acil uçuş izni çıkmadı. Teknik meselelerin iletişim sistemindeki gecikme, motor egzosu ve sıvı tahliyesindeki sorunlar ve bunların iniş yapabileceği yerleri kısıtlaması olduğu kaydedildi. Önceki denemelerde VH-92'nin Beyaz Saray'in çimlerine zarar vermesi meselesiyle uğraşılmıştı.Başkanlık helikopterinin operasyona hazır ilan edilmesi, sırasıyla Haziran 2020, Ocak 2021 ve Temmuz 2021 tarihlerine ertelendikten sonra son testlerin ardından meçhule kaldı.

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abd, joe biden, pentagon, lockheed martin, abd ordusu, sikorsky, başkanlık, helikopter