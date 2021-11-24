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Cambridge Üniversitesi'nden yeni araştırma: Mesafe olmadan maske anlamsız
Cambridge Üniversitesi'nden yeni araştırma: Mesafe olmadan maske anlamsız
İngiltere'de fiziksel korona önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını araştıran bilim insanları, maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğu sonucuna... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T12:39+0300
2021-11-24T12:39+0300
ingiltere
cambridge
maske
kovid-19
sosyal mesafe
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Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğu sonucuna ulaştı. 2 metrelik mesafenin açık havada bile potansiyel enfeksiyona karşı koruyamadığı sonucuna varılması sonrası sosyal mesafenin değiştirilmesi gündeme getirildi.Hürriyet Gazetesi'nin İngiliz Daily Mail'den aktardığına göre, ekip maske olmadan sosyal mesafenin koruma sağlamakta yetersiz kaldığını belirledi. Ancak İngiltere'de iki metre kuralı, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin bir parçası olarak Temmuz ayında bir metreye düşürüldü. Cambridge çalışması, insanlar tarafından solunan damlacıkların öksürdüklerinde nasıl yayıldığını ölçmek için bilgisayar modellemesini kullandı. Ekip, bulgularının, ülke kış aylarına girerken Koronavirüs aşısı yaptırmanın, kapalı alanları havalandırmanın ve maske takmanın devam eden önemini vurguladığını söyledi. Pandemiden en çok etkilenen 4'üncü ülke konumunda bulunan İngiltere'de virüs 10 milyona yakın kişiye bulaştı. 150 bine yakın cana mal olan virüsü yenenlerin sayısı ise yaklaşık 8.8 milyon.Ülkedeki aktif hasta sayısı ise 996 bin 956 olarak açıklandı.
https://tr.sputniknews.com/20211020/ingiltere-saglik-bakani-kis-aylarinda-gunluk-100-bin-kovid-19-vakasi-gorulebilir-1050024202.html
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ingiltere, cambridge, maske, kovid-19, sosyal mesafe

Cambridge Üniversitesi'nden yeni araştırma: Mesafe olmadan maske anlamsız

12:39 24.11.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLSİngiltere vaka, İngiltere koronavirüs
İngiltere vaka, İngiltere koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
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İngiltere'de fiziksel korona önlemlerinin ne kadar koruma sağladığını araştıran bilim insanları, maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğu sonucuna ulaştı.
Cambridge Üniversitesi'nde yapılan bir araştırmaya göre, maske olmadan sosyal mesafenin anlamsız olduğu sonucuna ulaştı. 2 metrelik mesafenin açık havada bile potansiyel enfeksiyona karşı koruyamadığı sonucuna varılması sonrası sosyal mesafenin değiştirilmesi gündeme getirildi.

Hürriyet Gazetesi'nin İngiliz Daily Mail'den aktardığına göre, ekip maske olmadan sosyal mesafenin koruma sağlamakta yetersiz kaldığını belirledi.

Ancak İngiltere'de iki metre kuralı, pandemi kısıtlamalarının gevşetilmesinin bir parçası olarak Temmuz ayında bir metreye düşürüldü. Cambridge çalışması, insanlar tarafından solunan damlacıkların öksürdüklerinde nasıl yayıldığını ölçmek için bilgisayar modellemesini kullandı.

Ekip, bulgularının, ülke kış aylarına girerken Koronavirüs aşısı yaptırmanın, kapalı alanları havalandırmanın ve maske takmanın devam eden önemini vurguladığını söyledi.

Pandemiden en çok etkilenen 4'üncü ülke konumunda bulunan İngiltere'de virüs 10 milyona yakın kişiye bulaştı. 150 bine yakın cana mal olan virüsü yenenlerin sayısı ise yaklaşık 8.8 milyon.
Ülkedeki aktif hasta sayısı ise 996 bin 956 olarak açıklandı.
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