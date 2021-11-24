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Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek
Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek
Çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla ilgili konuşan ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, olayın kendisini halen travmatize ettiğini belirterek bu... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T15:08+0300
2021-11-24T15:16+0300
yaşam
jennifer lawrence
çıplak fotoğraf
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Vanity Fair dergisine röportaj veren Hunger Games başrol oyuncusu Jennifer Lawrence, 2014'te iCloud hesabının hacklenmesi sonucu çıplak fotoğraflarının internete sızdırılması olayıyla ilgili konuştu."Herhangi biri, günün istediği bir saatinde, gidip benim rızam olmadan çıplak vücuduma bakabilir" diyen Lawrance, özel hayatının ihlal edildiği olay nedeniyle yaşadığı travmanın sonsuza dek süreceğini dile getirdi:Lawrence, iCloud hesabı hacklenen ve aralarında Rihanna, Selena Gomez ve Kim Kardashian gibi isimlerin yer aldığı 100 ünlüden biriydi. Olayın ardından yaptığı açıklamalarda Lawrence, sızdırılan fotoğrafların kariyerini etkilemesinden endişe ettiğini ve fotoğraflar nedeniyle özür dileme yönündeki ilk tepkisini bastırmak zorunda kaldığını dile getirdi.2014'te yine Vanity Fair'e verdiği röportajda Lawrence, şu ifadeleri kullanmıştı: 2017'de Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ise Lawrence, skandalın kendisinde bıraktığı duygusal yükü şöyle ifade etmişti:Ünlü oyuncu, eşi Cooke Maroney ile beklediği ilk bebeklerine dair, "Vücudumdaki her içgüdü, hayatımızın geri kalanına kadar elimden geldiğince onun mahremiyetini korumayı istiyor" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20171122/ciplak-lawrence-fotograflar-1031106954.html
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jennifer lawrence, çıplak fotoğraf

Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek

15:08 24.11.2021 (güncellendi: 15:16 24.11.2021)
© AP Photo / Joel C RyanJennifer Lawrence
Jennifer Lawrence - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AP Photo / Joel C Ryan
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Çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla ilgili konuşan ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, olayın kendisini halen travmatize ettiğini belirterek bu durumun 'sonsuza dek süreceğini' dile getirdi.
Vanity Fair dergisine röportaj veren Hunger Games başrol oyuncusu Jennifer Lawrence, 2014'te iCloud hesabının hacklenmesi sonucu çıplak fotoğraflarının internete sızdırılması olayıyla ilgili konuştu.
"Herhangi biri, günün istediği bir saatinde, gidip benim rızam olmadan çıplak vücuduma bakabilir" diyen Lawrance, özel hayatının ihlal edildiği olay nedeniyle yaşadığı travmanın sonsuza dek süreceğini dile getirdi:
"Fransa'dan biri bu fotoğrafları paylaştı. Travmam sonsuza dek sürecek."
Lawrence, iCloud hesabı hacklenen ve aralarında Rihanna, Selena Gomez ve Kim Kardashian gibi isimlerin yer aldığı 100 ünlüden biriydi. Olayın ardından yaptığı açıklamalarda Lawrence, sızdırılan fotoğrafların kariyerini etkilemesinden endişe ettiğini ve fotoğraflar nedeniyle özür dileme yönündeki ilk tepkisini bastırmak zorunda kaldığını dile getirdi.
2014'te yine Vanity Fair'e verdiği röportajda Lawrence, şu ifadeleri kullanmıştı:
"Bir özür metni yazmaya başlamıştım. Fakat üzgün olduğumu söyleyecek hiçbir sebebim yok. Dört yıl boyunca sevgi dolu, sağlıklı, harika bir ilişki içerisindeydim. Bir uzak mesafe ilişkisiydi ve böyle bir durumda erkek arkadaşınız ya porno izleyecek, yada size bakacaktır."
2017'de Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ise Lawrence, skandalın kendisinde bıraktığı duygusal yükü şöyle ifade etmişti:

"Herhangi bir barbekü partisinde olabilirsiniz ve biri bir anda telefonunda o fotoğrafları çıkarıp gösterebilir. Hazmedilmesi gerçekten imkansız bir şeydi."

Ünlü oyuncu, eşi Cooke Maroney ile beklediği ilk bebeklerine dair, "Vücudumdaki her içgüdü, hayatımızın geri kalanına kadar elimden geldiğince onun mahremiyetini korumayı istiyor" demişti.
Jennifer Lawrence - Sputnik Türkiye, 1920, 22.11.2017
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Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Lawrence: Sanki tüm dünya bana tecavüz ediyordu
22 Kasım 2017, 16:33
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