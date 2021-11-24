https://tr.sputniknews.com/20211124/ciplak-fotograflari-internete-sizdirilan-jennifer-lawrence-travmam-sonsuza-dek-surecek-1051107242.html

Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek

Çıplak fotoğrafları internete sızdırılan Jennifer Lawrence: Travmam sonsuza dek sürecek

Çıplak fotoğraflarının internete sızdırılmasıyla ilgili konuşan ABD'li oyuncu Jennifer Lawrence, olayın kendisini halen travmatize ettiğini belirterek bu... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T15:08+0300

2021-11-24T15:08+0300

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yaşam

jennifer lawrence

çıplak fotoğraf

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Vanity Fair dergisine röportaj veren Hunger Games başrol oyuncusu Jennifer Lawrence, 2014'te iCloud hesabının hacklenmesi sonucu çıplak fotoğraflarının internete sızdırılması olayıyla ilgili konuştu."Herhangi biri, günün istediği bir saatinde, gidip benim rızam olmadan çıplak vücuduma bakabilir" diyen Lawrance, özel hayatının ihlal edildiği olay nedeniyle yaşadığı travmanın sonsuza dek süreceğini dile getirdi:Lawrence, iCloud hesabı hacklenen ve aralarında Rihanna, Selena Gomez ve Kim Kardashian gibi isimlerin yer aldığı 100 ünlüden biriydi. Olayın ardından yaptığı açıklamalarda Lawrence, sızdırılan fotoğrafların kariyerini etkilemesinden endişe ettiğini ve fotoğraflar nedeniyle özür dileme yönündeki ilk tepkisini bastırmak zorunda kaldığını dile getirdi.2014'te yine Vanity Fair'e verdiği röportajda Lawrence, şu ifadeleri kullanmıştı: 2017'de Hollywood Reporter'a yaptığı açıklamada ise Lawrence, skandalın kendisinde bıraktığı duygusal yükü şöyle ifade etmişti:Ünlü oyuncu, eşi Cooke Maroney ile beklediği ilk bebeklerine dair, "Vücudumdaki her içgüdü, hayatımızın geri kalanına kadar elimden geldiğince onun mahremiyetini korumayı istiyor" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20171122/ciplak-lawrence-fotograflar-1031106954.html

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jennifer lawrence, çıplak fotoğraf