Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/disisleri-duyuru-islam-isbirligi-teskilatindan-turkiye-ziyareti-1051092491.html
Dışişleri duyuru: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye ziyareti
Dışişleri duyuru: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye ziyareti
Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) yeni Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'nın, 24- 25 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T08:36+0300
2021-11-24T08:36+0300
türkiye
rusya dışişleri bakanlığı
islam işbirliği teşkilatı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_4d902344bdb812ffbe65d3077c2744bd.jpg
Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin de desteğiyle İİT Genel Sekreterliği'ne seçilen Hissein Brahim Taha'nın, 24- 25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Oturumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:"Geçtiğimiz yıl ülkemizin de desteğiyle İİT'nin yeni Genel Sekreteri olarak seçilen ve 17 Kasım 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Hissein Brahim Taha, 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sayın Cumhurbaşkanımızın daimi başkanlığını deruhte ettiği İSEDAK'ın 37'nci Bakanlar Oturumu'na katılmak üzere ülkemizi ziyaret edecektir. Görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize gerçekleştirecek olan Genel Sekreter Taha'nın ülkemizi ziyareti kapsamında İİT üyesi ve gözlemci ülkelerden ekonomi ve ticaretten sorumlu Bakanların katılımıyla düzenlenecek toplantının açılış oturumuna hitap etmesi ve bu vesileyle makamlarımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."
https://tr.sputniknews.com/20190530/cavusoglu-islam-isbirligi-teskilatinin-kudus-icin-kuruldugunu-unutursak-allah-onunde-hesap-veririz-1039196143.html
https://tr.sputniknews.com/20211124/bae-prensi-muhammed-bin-zayid-turkiyeye-geliyor-1051091383.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/1f/1050335754_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_6544b1f624b9865966ff748014536ba5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya dışişleri bakanlığı, islam işbirliği teşkilatı

Dışişleri duyuru: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye ziyareti

08:36 24.11.2021
© AADışişleri Bakanlığı
Dışişleri Bakanlığı - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
Abone ol
Dışişleri Bakanlığı, İslam İşbirliği Teşkilatı'nın (İİT) yeni Genel Sekreteri Hissein Brahim Taha'nın, 24- 25 Kasım 2021 tarihlerinde Türkiye'yi ziyaret edeceğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, geçen yıl Türkiye'nin de desteğiyle İİT Genel Sekreterliği'ne seçilen Hissein Brahim Taha'nın, 24- 25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek İİT Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 37'nci Bakanlar Oturumu'na katılmak üzere Türkiye'ye geldiği belirtildi.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Geçtiğimiz yıl ülkemizin de desteğiyle İİT'nin yeni Genel Sekreteri olarak seçilen ve 17 Kasım 2021 tarihi itibarıyla görevine başlayan Hissein Brahim Taha, 24-25 Kasım 2021 tarihlerinde İstanbul'da düzenlenecek Sayın Cumhurbaşkanımızın daimi başkanlığını deruhte ettiği İSEDAK'ın 37'nci Bakanlar Oturumu'na katılmak üzere ülkemizi ziyaret edecektir. Görevine başladıktan sonra ilk yurt dışı ziyaretini ülkemize gerçekleştirecek olan Genel Sekreter Taha'nın ülkemizi ziyareti kapsamında İİT üyesi ve gözlemci ülkelerden ekonomi ve ticaretten sorumlu Bakanların katılımıyla düzenlenecek toplantının açılış oturumuna hitap etmesi ve bu vesileyle makamlarımızca kabul edilmesi öngörülmektedir."
Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 30.05.2019
DÜNYA
Çavuşoğlu: İslam İşbirliği Teşkilatı'nın Kudüs için kurulduğunu unutursak Allah önünde hesap veririz
30 Mayıs 2019, 00:54
Muhammed bin Zayid Al Nahyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
POLİTİKA
BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor
06:50
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:09Muharrem Sarıkaya: Muhalefet, ekonomi kadrolarını bir araya getirip ortak bir öneri paketi çıkaracak
10:09Dev obruk sular çekilince ortaya çıktı
09:584 milyon 300 bin liraya kefil oldu, şimdi utancından köyüne giremiyor
09:55Trump: Başkanlığım döneminde Rusya ve Çin, ABD için tehdit oluşturmadı
09:46Benzine 1 lira 1 kuruş, motorine 1 lira 5 kuruş zam bekleniyor
09:44Selvi: Optimar'ın anketine katılanların yüzde 47'si ekonominin daha kötü olacağını düşünüyor
09:39Direksiyon sınavına kendi sürdüğü araçla gitti: 'Yetişebilmek için yaptım'
09:37DSÖ: Avrupa ve Orta Asya’da koronavirüs, bahar aylarına kadar 700 bin kişinin ölümüne neden olabilir
09:32Dolar 13 TL'nin üzerinde, Euro 15'e yaklaştı
09:25Barlas: Bir süre daha böyle boğuşacağız ama Türkiye, dolara esir olmayacak
09:11Yatırımcı Mobius, Türk Lirası'ndaki düşüşü değerlendirdi
08:56Koronavirüs Bilim Kurulu bugün toplanacak
08:55Cezaevleri Genel Müdürü: Çırılçıplak arama yoktu, 'detaylı arama' ile ilgili personeli eğiteceğiz
08:36Dışişleri duyuru: İslam İşbirliği Teşkilatı'ndan Türkiye ziyareti
08:26Thodex'ten sonra Hecoin vurgunu: Paralar buhar oldu
08:18İçişleri Bakanı Soylu: Kaybolan silah sayısı 17
07:59Bakan Yanık: İdama kategorik olarak karşı değilim
07:20Başkentin 2022 yılı bütçesi 16 milyar 972 milyon lira
07:04CHP'li Emir: Depolarda bekletilen 2.4 milyon doz aşının son kullanma tarihi geçmiş
06:50BAE Prensi Muhammed bin Zayid Türkiye'ye geliyor