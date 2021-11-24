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Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan rüşvet almakla suçlandı
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan rüşvet almakla suçlandı
Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Sözcüsü Marina Ogancanyan, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın yüklü miktarda rüşvet almakla suçlandığını belirtti. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T00:06+0300
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dünya
ermenistan
serj sarkisyan
rüşvet
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Ogancanyan, Sarkisyan’a duruşma öncesi kısıtlayıcı tedbir olarak şehirden çıkma yasağı getirildiğini belirterek, “Şimdilik başka ayrıntı veremem” dedi.Daha önce politikacının, sanık olarak ifade vermesi için Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’ne çağrıldığı bildirilmişti. Sarkisyan iki yıl önce rüşvetçilik davasında tanık olarak geçmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210609/eski-ermenistan-cumhurbaskani-sarkisyan-pasinyani-putine-saygisizlik-etmekle-sucladi-1044696958.html
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ermenistan, serj sarkisyan, rüşvet

Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Sarkisyan rüşvet almakla suçlandı

00:06 24.11.2021
© REUTERSSerj Sarkisyan
Serj Sarkisyan - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© REUTERS
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Ermenistan Yolsuzlukla Mücadele Komitesi Sözcüsü Marina Ogancanyan, eski Cumhurbaşkanı Serj Sarkisyan’ın yüklü miktarda rüşvet almakla suçlandığını belirtti.
Ogancanyan, Sarkisyan’a duruşma öncesi kısıtlayıcı tedbir olarak şehirden çıkma yasağı getirildiğini belirterek, “Şimdilik başka ayrıntı veremem” dedi.
Daha önce politikacının, sanık olarak ifade vermesi için Yolsuzlukla Mücadele Komitesi’ne çağrıldığı bildirilmişti. Sarkisyan iki yıl önce rüşvetçilik davasında tanık olarak geçmişti.
Serj Sarkisyan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.06.2021
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