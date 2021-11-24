https://tr.sputniknews.com/20211124/eski-icisleri-bakani-hasan-fehmi-gunes-icin-tbmmde-cenaze-toreni-duzenlendi-1051102472.html

Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi

Vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T13:31+0300

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türkiye

tbmm

içişleri bakanlığı

ahmet necdet sezer

meclis

siyaset

cenaze

tören

hasan fehmi güneş

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Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.Güneş'in cenazesi yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Ali Paşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karapürçek Mezarlığında toprağa verilecek.1934 yılında Karapürçek'te doğan Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olan Güneş, 18 ve 22. Dönem Sakarya Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Güneş, 42. Hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.Güneş, evli ve 2 çocuk babasıydı.

https://tr.sputniknews.com/20211123/eski-icisleri-bakanlarindan-hasan-fehmi-gunes-hayatini-kaybetti-1051066635.html

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tbmm, içişleri bakanlığı, ahmet necdet sezer, meclis, siyaset, cenaze, tören, hasan fehmi güneş