https://tr.sputniknews.com/20211124/eski-icisleri-bakani-hasan-fehmi-gunes-icin-tbmmde-cenaze-toreni-duzenlendi-1051102472.html
Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
Vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T13:31+0300
2021-11-24T13:31+0300
2021-11-24T13:57+0300
türkiye
tbmm
içişleri bakanlığı
ahmet necdet sezer
meclis
siyaset
cenaze
tören
hasan fehmi güneş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051102447_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_28e6b3769c6ed9220084654a5e1e0cca.jpg
Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.Güneş'in cenazesi yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Ali Paşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karapürçek Mezarlığında toprağa verilecek.1934 yılında Karapürçek'te doğan Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olan Güneş, 18 ve 22. Dönem Sakarya Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Güneş, 42. Hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.Güneş, evli ve 2 çocuk babasıydı.
https://tr.sputniknews.com/20211123/eski-icisleri-bakanlarindan-hasan-fehmi-gunes-hayatini-kaybetti-1051066635.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051102447_94:0:742:486_1920x0_80_0_0_d36fbc51e8ff4b012fc46a441dc78e69.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
tbmm, içişleri bakanlığı, ahmet necdet sezer, meclis, siyaset, cenaze, tören, hasan fehmi güneş
Eski İçişleri Bakanı Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi
13:31 24.11.2021 (güncellendi: 13:57 24.11.2021)
Vefat eden eski İçişleri Bakanı Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de cenaze töreni düzenlendi.
Hasan Fehmi Güneş için TBMM'de düzenlenen cenaze törenine, Güneş'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ve milletvekilleri ile Meclis çalışanları katıldı.
Güneş'in cenazesi yarın Sakarya'nın Karapürçek ilçesi Ali Paşa Merkez Camisi'nde kılınacak cenaze namazının ardından Karapürçek Mezarlığında toprağa verilecek.
1934 yılında Karapürçek'te doğan Güneş, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu. Cumhuriyet Senatosu Sakarya Üyesi olan Güneş, 18 ve 22. Dönem Sakarya Milletvekili olarak Meclis'e girdi. Güneş, 42. Hükümet döneminde İçişleri Bakanlığı görevinde bulundu.
Güneş, evli ve 2 çocuk babasıydı.