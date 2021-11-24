https://tr.sputniknews.com/20211124/galata-kulesinde-ogretmenler-gunune-ozel-video-gosterisi-1051120020.html

Galata Kulesi'nde öğretmenler gününe özel video gösterisi

Galata Kulesi'nde öğretmenler gününe özel video gösterisi

Öğretmenler Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde video gösterisi yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ile ilgili... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T21:43+0300

2021-11-24T21:43+0300

2021-11-24T21:45+0300

türkiye

mustafa kemal atatürk

öğretmenler günü

galata kulesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051119995_0:0:3641:2048_1920x0_80_0_0_22e0cb343f1cd624ab3b62aec298970a.jpg

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili video gösterisi yapıldı. Gösteride, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ilgili fotoğraflar yansıtıldı.Yaklaşık 4 yıl önce öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafının da kullanıldığı video gösterisinde, öldürülen öğretmenlerin adları da kulenin duvarına yazıldı.

türkiye

galata kulesi

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mustafa kemal atatürk, öğretmenler günü, galata kulesi