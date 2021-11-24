Galata Kulesi'nde öğretmenler gününe özel video gösterisi

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili video gösterisi yapıldı. Gösteride, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ilgili fotoğraflar yansıtıldı.Yaklaşık 4 yıl önce öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafının da kullanıldığı video gösterisinde, öldürülen öğretmenlerin adları da kulenin duvarına yazıldı.
Öğretmenler Günü nedeniyle Galata Kulesi'nde video gösterisi yapıldı. Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ile ilgili fotoğrafların yansıtılmasıyla gerçekleşen gösteride, öğretmen Aybüke Yalçın'ın da fotoğrafı yer aldı.
Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı iş birliğiyle Galata Kulesi'nde 24 Kasım Öğretmenler Günü ile ilgili video gösterisi yapıldı. Gösteride, Başöğretmen Mustafa Kemal Atatürk'ün ve Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki eğitim seferberliği ilgili fotoğraflar yansıtıldı.
Yaklaşık 4 yıl önce öldürülen öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın fotoğrafının da kullanıldığı video gösterisinde, öldürülen öğretmenlerin adları da kulenin duvarına yazıldı.