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https://tr.sputniknews.com/20211124/game-of-thronesun-yildizi-ayi-bart-hayatini-kaybetti-1051098251.html
Game of Thrones'un yıldızı Ayı Bart hayatını kaybetti
Game of Thrones'un yıldızı Ayı Bart hayatını kaybetti
Birçok filmde yer almasının yanı sıra en çok Game of Thrones'taki 'rolüyle' bilinen Bart isimli ayının öldüğü açıklandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T12:18+0300
2021-11-24T12:18+0300
2021-11-24T12:22+0300
yaşam
game of thrones
ayı
film
dizi
into the wild
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Into the Wild, We Bought a Zoo, Evan Almighty gibi filmlerin yanı sıra Game of Thrones'un 3. sezonunun 7. bölümünde oynayan Bart the Bear II isimli ayı hayatını kaybetti.The Vital Ground Foundation'dan yapılan açıklamaya göre Bart, Utah'ta doğal sebeplerden öldü.Bart ve kız kardeşi Honey Bump, Alaska'da ebeveynleri olmadan bulunmuştu. Anneleri avcı tarafından öldürülmüştü.Bulunduğu günden bu yana Vital Ground tarafından hayvan eğitmeni olan Seus ailesinin sorumluluğuna verilen iki ayı, eğitimlerinin de katkısıyla bir anda kendilerini sinema dünyasına adım atmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211119/erzurumda-kis-uykusuna-yatmayan-boz-ayiyi-uyusturdular-1050955680.html
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game of thrones, ayı, film, dizi, into the wild
Game of Thrones'un yıldızı Ayı Bart hayatını kaybetti 12:18 24.11.2021 (güncellendi: 12:22 24.11.2021)
Birçok filmde yer almasının yanı sıra en çok Game of Thrones'taki 'rolüyle' bilinen Bart isimli ayının öldüğü açıklandı.
Into the Wild, We Bought a Zoo, Evan Almighty gibi filmlerin yanı sıra Game of Thrones'un 3. sezonunun 7. bölümünde oynayan Bart the Bear II isimli ayı hayatını kaybetti. The Vital Ground Foundation'dan yapılan açıklamaya göre Bart, Utah'ta doğal sebeplerden öldü.
Bart ve kız kardeşi
Honey Bump, Alaska'da ebeveynleri olmadan bulunmuştu. Anneleri avcı tarafından öldürülmüştü. Bulunduğu günden bu yana Vital Ground tarafından hayvan eğitmeni olan Seus ailesinin sorumluluğuna verilen iki ayı, eğitimlerinin de katkısıyla bir anda kendilerini sinema dünyasına adım atmıştı.