https://tr.sputniknews.com/20211124/game-of-thronesun-yildizi-ayi-bart-hayatini-kaybetti-1051098251.html

Game of Thrones'un yıldızı Ayı Bart hayatını kaybetti

Game of Thrones'un yıldızı Ayı Bart hayatını kaybetti

Birçok filmde yer almasının yanı sıra en çok Game of Thrones'taki 'rolüyle' bilinen Bart isimli ayının öldüğü açıklandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T12:18+0300

2021-11-24T12:18+0300

2021-11-24T12:22+0300

yaşam

game of thrones

ayı

film

dizi

into the wild

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051097889_0:0:889:500_1920x0_80_0_0_20652a907bd8a18d8c13fff5e4407732.jpg

Into the Wild, We Bought a Zoo, Evan Almighty gibi filmlerin yanı sıra Game of Thrones'un 3. sezonunun 7. bölümünde oynayan Bart the Bear II isimli ayı hayatını kaybetti.The Vital Ground Foundation'dan yapılan açıklamaya göre Bart, Utah'ta doğal sebeplerden öldü.Bart ve kız kardeşi Honey Bump, Alaska'da ebeveynleri olmadan bulunmuştu. Anneleri avcı tarafından öldürülmüştü.Bulunduğu günden bu yana Vital Ground tarafından hayvan eğitmeni olan Seus ailesinin sorumluluğuna verilen iki ayı, eğitimlerinin de katkısıyla bir anda kendilerini sinema dünyasına adım atmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211119/erzurumda-kis-uykusuna-yatmayan-boz-ayiyi-uyusturdular-1050955680.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

game of thrones, ayı, film, dizi, into the wild