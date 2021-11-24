https://tr.sputniknews.com/20211124/istanbulda-metro-arizasi-istasyonlarda-yogunluk-olustu-1051118359.html

İstanbul'da metro arızası: İstasyonlarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da metro arızası: İstasyonlarda yoğunluk oluştu

İstanbul'da Yenikapı-Atatürk Havalimanı ve Yenikapı-Kirazlı metro hattında meydana gelen arıza nedeniyle istasyonlarda yoğunluk oluştu. 24.11.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

istanbul

yenikapı

metro

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M1A Yenikapı-Atatürk Havalimanı ile M1B Yenikapı-Kirazlı hattındaki arızadan dolayı seferlerin bir süre sadece Sağmalcılar-Ataköy/Sağmalcılar-Kirazlı arasında yapılması nedeniyle vatandaşlar istasyonlarda beklemek zorunda kaldı.İstasyonlarda uzun kuyruklar oluştuğu görülürken, bazı yolcular farklı ulaşım araçlarına yöneldi.Metro seferleri bir süre sonra normale döndü.

türkiye

istanbul

yenikapı

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istanbul, yenikapı, metro