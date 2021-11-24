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İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı
İzmir'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer alan 31 şüpheli yakalandı. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T05:40+0300
2021-11-24T05:40+0300
türkiye
izmir
operasyon
gözaltı
fetö
yakalama
gaybubet evleri
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İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.Operasyonda emniyet ve Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlar, bölge talebe sorumluları ile ihraç emniyet müdürü, ihraç komiser, emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli yakalandı.Operasyonda ayrıca, çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211120/edirnede-yunanistana-kacmaya-calisan-ihrac-hakim-gozaltina-alindi-1050984863.html
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izmir, operasyon, gözaltı, fetö, yakalama, gaybubet evleri

İzmir'de FETÖ operasyonu: 31 gözaltı

05:40 24.11.2021
© AAFETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama
FETÖ operasyon-gözaltı-tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© AA
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İzmir'de FETÖ'ye yönelik gerçekleştirilen operasyonda aralarında emniyet ve jandarma mahrem yapılanması içerisinde yer alan 31 şüpheli yakalandı.
İzmir İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Kaçakçılık Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, FETÖ mensuplarının yakalanmalarının önüne geçebilmek amacıyla tedbir uyguladıkları, örgütün vermiş olduğu talimat doğrultusunda sık sık ev değiştirerek temiz olarak adlandırdıkları örgütsel kaydı bulunmayan kişiler üzerine kiralanan ve yakın akrabalarından dahi gizledikleri gaybubet evi olarak adlandırdıkları hücre evlerine yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda emniyet ve Jandarma mahrem yapılanması içerisindeki mahrem imamlar, bölge talebe sorumluları ile ihraç emniyet müdürü, ihraç komiser, emekli askerin de bulunduğu 31 şüpheli yakalandı.
Operasyonda ayrıca, çok sayıda dijital materyal ve sahte kimlik ele geçirildi.
Gözaltı - tutuklama - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 20.11.2021
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