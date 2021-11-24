https://tr.sputniknews.com/20211124/profilo-holdingden-iflasina-neden-olan-eski-avukati-hakkinda-suc-duyurusu-1051104207.html
Profilo Holding'den iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusu
Profilo Holding'den iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusu
Türkiye’nin en eski sanayicilerinden biri olan Kamhi Ailesi’ne ait iki şirket için verilen iflas kararı sonrası Profilo Holding, avukat Sümer Altay ile ilgili... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T14:03+0300
2021-11-24T14:03+0300
2021-11-24T14:03+0300
türkiye
avukat
dava
şirket
iflas
profilo
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_663b23816ecb8fa6de593580fbfd9d45.jpg
Profilo Holding, iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu.Hürriyet’te yer alan habere göre, savcılık başvurusunda, avukat Altay’ın haksız kazanç peşinde olduğu, hukuka aykırı bir biçimde iflas istemli davayı açtığı öne sürüldü. Savcılık başvurusunda ayrıca Altay’ın, ‘yargıyı etkilemeye teşebbüs’ ettiği iddia edildi. Başvuruda ayrıca Altay’ın, şirketin ticari itibarına zarar verdiği ileri sürüldü.Av. Altay’ın yanı sıra, kararı veren mahkeme heyeti için de HSK’ye yapılan başvuruda, heyetin “yanlı” karar verdiği, dosyada yer alan bilirkişi raporuna rağmen iflas kararını aldığı savunuldu. HSK başvurusunda, hakimlere yönelik inceleme talep edildi.Sümer Altay’ın 2.5 milyon TL’lik vekalet ücreti alacağı için açtığı dava üzerine, geçen yıl hayatını kaybeden Jak Kamhi’nin 1950’lerde temelini attığı Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi A.Ş.’nin İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi’nce iflasına karar verilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211116/eski-avukatinin-actigi-dava-profiloyu-iflas-ettirdi-1050846004.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/1d/1044846472_46:0:694:486_1920x0_80_0_0_5a81400779465ac330e5d6ba145528a5.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
avukat, dava, şirket, iflas, profilo
Profilo Holding'den iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusu
Türkiye’nin en eski sanayicilerinden biri olan Kamhi Ailesi’ne ait iki şirket için verilen iflas kararı sonrası Profilo Holding, avukat Sümer Altay ile ilgili suç duyurusunda bulundu. Ayrıca kararı veren mahkeme heyeti için de HSK’ye başvuru yapıldı.
Profilo Holding, iflasına neden olan eski avukatı hakkında suç duyurusunda bulundu.
Hürriyet’te yer alan habere
göre, savcılık başvurusunda, avukat Altay’ın haksız kazanç peşinde olduğu, hukuka aykırı bir biçimde iflas istemli davayı açtığı
öne sürüldü. Savcılık başvurusunda ayrıca Altay’ın, ‘yargıyı etkilemeye teşebbüs’
ettiği iddia edildi. Başvuruda ayrıca Altay’ın, şirketin ticari itibarına zarar verdiği ileri sürüldü.
Av. Altay’ın yanı sıra, kararı veren mahkeme heyeti için de HSK’ye yapılan başvuruda, heyetin “yanlı” karar verdiği, dosyada yer alan bilirkişi raporuna rağmen iflas kararını aldığı savunuldu. HSK başvurusunda, hakimlere yönelik inceleme talep edildi.
Sümer Altay’ın 2.5 milyon TL’lik vekalet ücreti alacağı için açtığı dava üzerine, geçen yıl hayatını kaybeden Jak Kamhi’nin 1950’lerde temelini attığı Profilo Holding A.Ş. ile Profilo Sanayi A.Ş.’nin İstanbul 1. Ticaret Mahkemesi’nce iflasına karar verilmişti.