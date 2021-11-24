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Putin'den Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Radev'e tebrik
Putin'den Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Radev'e tebrik
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rumen Radev'i Bulgaristan’da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik ederek, faaliyetlerinin ikili iş birliğinin... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T03:04+0300
2021-11-24T03:04+0300
dünya
vladimir putin
seçim
cumhurbaşkanı
rumen radev
tebrik mesajı
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Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev’e seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.Tebrik mesajında, "Seçimlerde kazanılan kesin zafer, Bulgaristan vatandaşlarının size duyduğu güvenin kanıtıdır. Devlet başkanı olarak faaliyetlerinizin yapıcı Rus-Bulgar işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyorum" ifadeleri yer aldı.Pazartesi günü Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in ikinci tur oylamanın sonuçlarına göre, oyların yüzde 63.72’sini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211121/bulgaristanda-yapilan-cumhurbaskanligi-secimini-rumen-radev-kazandi-1051011062.html
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vladimir putin, seçim, cumhurbaşkanı, rumen radev, tebrik mesajı

Putin'den Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Radev'e tebrik

03:04 24.11.2021
© Sputnik / Евгений Паулин / Fotoğraf bankasına girVladimir Putin
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Евгений Паулин
/
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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rumen Radev'i Bulgaristan’da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik ederek, faaliyetlerinin ikili iş birliğinin gelişimine katkıda bulunmasını umduğunu dile getirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev’e seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
Tebrik mesajında, "Seçimlerde kazanılan kesin zafer, Bulgaristan vatandaşlarının size duyduğu güvenin kanıtıdır. Devlet başkanı olarak faaliyetlerinizin yapıcı Rus-Bulgar işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyorum" ifadeleri yer aldı.
Pazartesi günü Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in ikinci tur oylamanın sonuçlarına göre, oyların yüzde 63.72’sini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.
Rumen Radev - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2021
DÜNYA
Bulgaristan'da cumhurbaşkanlığı seçimini Rumen Radev kazandı
21 Kasım, 20:56
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