Putin'den Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Radev'e tebrik

Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev’e seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.Tebrik mesajında, "Seçimlerde kazanılan kesin zafer, Bulgaristan vatandaşlarının size duyduğu güvenin kanıtıdır. Devlet başkanı olarak faaliyetlerinizin yapıcı Rus-Bulgar işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyorum" ifadeleri yer aldı.Pazartesi günü Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in ikinci tur oylamanın sonuçlarına göre, oyların yüzde 63.72’sini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Rumen Radev'i Bulgaristan’da yeniden cumhurbaşkanı seçilmesinden ötürü tebrik ederek, faaliyetlerinin ikili iş birliğinin gelişimine katkıda bulunmasını umduğunu dile getirdi.
Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Bulgaristan Cumhurbaşkanı seçilen Rumen Radev’e seçimlerdeki zaferinden dolayı tebrik telgrafı gönderdiği belirtildi.
Tebrik mesajında, "Seçimlerde kazanılan kesin zafer, Bulgaristan vatandaşlarının size duyduğu güvenin kanıtıdır. Devlet başkanı olarak faaliyetlerinizin yapıcı Rus-Bulgar işbirliğinin gelişmesine katkıda bulunmaya devam edeceğini umuyorum" ifadeleri yer aldı.
Pazartesi günü Bulgaristan Merkez Seçim Komisyonu, mevcut Cumhurbaşkanı Rumen Radev’in ikinci tur oylamanın sonuçlarına göre, oyların yüzde 63.72’sini alarak seçimi kazandığını duyurmuştu.