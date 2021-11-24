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RDIF: San Marino'da Sputnik V’nin etkinliği, aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80
RDIF: San Marino'da Sputnik V’nin etkinliği, aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80
RDIF’den yapılan açıklamada, San Marino'da Sputnik V aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkinliğinin aşının ikinci bileşenin alınmasından 6-8 ay... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T18:53+0300
2021-11-24T18:53+0300
koronavirüs
rusya
san marino
aşı
koronavirüs
kovid-19
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
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Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, San Marino'da Rus Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkinliğinin aşının ikinci bileşenin alınmasından 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80 olarak kaydedildiğini belirtti.Dmitriyev, “San Marino’da, Sputnik V’nin etkinliği aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80. Bunlar San Marino’dan gelen gerçek veriler. Diğer ülkelerden verileri de Aralık ayında yayınlayacağız” dedi.Şu ana kadar 70’ten fazla ülkede tescil edilen Sputnik V aşısı, düzenleyici kurumlar tarafından verilen onay sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor.Daha önce RDIF ve Gamaleya Merkezi, Rusya’da aşılanan 3.8 milyon kişinin veri analizi sonuçlarına dayanarak, aşının etkinliğinin Lancet tıp dergisinde daha önce yayınlanan verilerden (yüzde 91.6) daha yüksek olduğu ve yüzde 97.6 olarak kaydedildiğini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211124/sputnik-v-nazal-koronavirus-asisi-2022de-uluslararasi-pazarlarda-erisilebilir-olacak-1051113056.html
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rusya, san marino, aşı, koronavirüs, kovid-19, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

RDIF: San Marino'da Sputnik V’nin etkinliği, aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80

18:53 24.11.2021
© Sputnik / Виталий ТимкивSputnik V
Sputnik V - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Sputnik / Виталий Тимкив
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RDIF’den yapılan açıklamada, San Marino'da Sputnik V aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkinliğinin aşının ikinci bileşenin alınmasından 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80 olduğu belirtildi.
Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, San Marino'da Rus Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkinliğinin aşının ikinci bileşenin alınmasından 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80 olarak kaydedildiğini belirtti.
Dmitriyev, “San Marino’da, Sputnik V’nin etkinliği aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80. Bunlar San Marino’dan gelen gerçek veriler. Diğer ülkelerden verileri de Aralık ayında yayınlayacağız” dedi.
Şu ana kadar 70’ten fazla ülkede tescil edilen Sputnik V aşısı, düzenleyici kurumlar tarafından verilen onay sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor.
Daha önce RDIF ve Gamaleya Merkezi, Rusya’da aşılanan 3.8 milyon kişinin veri analizi sonuçlarına dayanarak, aşının etkinliğinin Lancet tıp dergisinde daha önce yayınlanan verilerden (yüzde 91.6) daha yüksek olduğu ve yüzde 97.6 olarak kaydedildiğini duyurmuştu.
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
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