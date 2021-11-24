https://tr.sputniknews.com/20211124/rdif-san-marinoda-sputnik-vnin-etkinligi-asilamadan-6-8-ay-sonraki-donemde-yuzde-80-1051115944.html

RDIF: San Marino'da Sputnik V’nin etkinliği, aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80

RDIF: San Marino'da Sputnik V’nin etkinliği, aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80

RDIF’den yapılan açıklamada, San Marino'da Sputnik V aşısının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı etkinliğinin aşının ikinci bileşenin alınmasından 6-8 ay... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T18:53+0300

2021-11-24T18:53+0300

2021-11-24T18:53+0300

koronavirüs

rusya

san marino

aşı

koronavirüs

kovid-19

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

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Rusya Doğrudan Yatırımlar Fonu (RDIF) Başkanı Kirill Dmitriyev, San Marino'da Rus Sputnik V aşısının koronavirüse karşı etkinliğinin aşının ikinci bileşenin alınmasından 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80 olarak kaydedildiğini belirtti.Dmitriyev, “San Marino’da, Sputnik V’nin etkinliği aşılamadan 6-8 ay sonraki dönemde yüzde 80. Bunlar San Marino’dan gelen gerçek veriler. Diğer ülkelerden verileri de Aralık ayında yayınlayacağız” dedi.Şu ana kadar 70’ten fazla ülkede tescil edilen Sputnik V aşısı, düzenleyici kurumlar tarafından verilen onay sayısı bakımından dünyada ikinci sırada yer alıyor.Daha önce RDIF ve Gamaleya Merkezi, Rusya’da aşılanan 3.8 milyon kişinin veri analizi sonuçlarına dayanarak, aşının etkinliğinin Lancet tıp dergisinde daha önce yayınlanan verilerden (yüzde 91.6) daha yüksek olduğu ve yüzde 97.6 olarak kaydedildiğini duyurmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211124/sputnik-v-nazal-koronavirus-asisi-2022de-uluslararasi-pazarlarda-erisilebilir-olacak-1051113056.html

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rusya, san marino, aşı, koronavirüs, kovid-19, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)