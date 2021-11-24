https://tr.sputniknews.com/20211124/sputnik-v-nazal-koronavirus-asisi-2022de-uluslararasi-pazarlarda-erisilebilir-olacak-1051113056.html

Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak

Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak

Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısına gelecek yıl... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T17:24+0300

2021-11-24T17:24+0300

2021-11-24T17:54+0300

koronavirüs

rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)

sputnik v

nazal aşı

koronavirüs

dsö

kirill dimitriyev

sputnik light

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RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının gelecek yıl uluslararası pazarlarda da erişilebilir durumda olacağını ifade etti. Dmitriyev, “Sputnik V aşısının burundan uygulanan nazal şekli, 2022 yılında uluslararası pazarlarda erişilebilir durumda olacak” ifadelerini kullandı. 12 yaş üstü çocuklara yönelik aşı da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacak Dmitriyev, ayrıca bugün tescil edilen 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik V aşısının da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacağını sözlerine ekledi. RDIF Başkanı, “Bugün 12-17 yaş arası ergenler için Sputnik aşısı ile ilgili birkaç duyuru gördük. O da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacak” vurgusu yaptı.‘Sputnik V’nin tanınması ile ilgili DSÖ teftişi aralıkta bekleniyor’ Dmitriyev, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları çerçevesinde aralık ayında Rusya’yı ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti. Rus yetkili, “(Rusya) Sağlık Bakanlığı şu anda DSÖ ile diyalog halinde, aralık ayında teftiş bekliyoruz ve bir takım olumlu gelişmeler görüyoruz” diye konuştu. ‘Sputnik Light aşısının Hindistan’daki üretimi aralıkta başlatılacak’ Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Hindistan’da gelecek ay başlatılmasının beklendiğine dikkat çeken Dmitriyev, şöyle konuştu: “Sputnik Light Hindistan’da ne zaman üretilmeye başlayacak? Aralıkta olmasını umuyoruz.1Sputnik Light şu anda 20 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.

https://tr.sputniknews.com/20211124/putin-nazal-koronavirus-asisi-yaptirdigini-acikladi-1051108389.html

https://tr.sputniknews.com/20211124/rusyada-12-yas-ustu-cocuklara-yonelik-sputnik-m-koronavirus-asisi-tescil-edildi-1051112490.html

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koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v, nazal aşı, dsö, kirill dimitriyev, sputnik light