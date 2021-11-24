Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211124/sputnik-v-nazal-koronavirus-asisi-2022de-uluslararasi-pazarlarda-erisilebilir-olacak-1051113056.html
Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak
Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısına gelecek yıl... 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T17:24+0300
2021-11-24T17:54+0300
koronavirüs
rusya doğrudan yatırım fonu (rdif)
sputnik v
nazal aşı
koronavirüs
dsö
kirill dimitriyev
sputnik light
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825169_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ea062af59a4e8b33824c80f2f2948a1c.jpg
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının gelecek yıl uluslararası pazarlarda da erişilebilir durumda olacağını ifade etti. Dmitriyev, “Sputnik V aşısının burundan uygulanan nazal şekli, 2022 yılında uluslararası pazarlarda erişilebilir durumda olacak” ifadelerini kullandı. 12 yaş üstü çocuklara yönelik aşı da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacak Dmitriyev, ayrıca bugün tescil edilen 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik V aşısının da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacağını sözlerine ekledi. RDIF Başkanı, “Bugün 12-17 yaş arası ergenler için Sputnik aşısı ile ilgili birkaç duyuru gördük. O da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacak” vurgusu yaptı.‘Sputnik V’nin tanınması ile ilgili DSÖ teftişi aralıkta bekleniyor’ Dmitriyev, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları çerçevesinde aralık ayında Rusya’yı ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti. Rus yetkili, “(Rusya) Sağlık Bakanlığı şu anda DSÖ ile diyalog halinde, aralık ayında teftiş bekliyoruz ve bir takım olumlu gelişmeler görüyoruz” diye konuştu. ‘Sputnik Light aşısının Hindistan’daki üretimi aralıkta başlatılacak’ Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Hindistan’da gelecek ay başlatılmasının beklendiğine dikkat çeken Dmitriyev, şöyle konuştu: “Sputnik Light Hindistan’da ne zaman üretilmeye başlayacak? Aralıkta olmasını umuyoruz.1Sputnik Light şu anda 20 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.
https://tr.sputniknews.com/20211124/putin-nazal-koronavirus-asisi-yaptirdigini-acikladi-1051108389.html
https://tr.sputniknews.com/20211124/rusyada-12-yas-ustu-cocuklara-yonelik-sputnik-m-koronavirus-asisi-tescil-edildi-1051112490.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1049825169_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_e4f15ae7f818e79df29b93aed43fb4a5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
koronavirüs, rusya doğrudan yatırım fonu (rdif), sputnik v, nazal aşı, dsö, kirill dimitriyev, sputnik light

Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak

17:24 24.11.2021 (güncellendi: 17:54 24.11.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girSputnik aşısı, koronavirüs, Rusya
Sputnik aşısı, koronavirüs, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
© Sputnik
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone ol
Rusya Doğrudan Yatırım Fonu’ndan (RDIF) yapılan açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısına gelecek yıl uluslararası pazarlarda da erişilebileceği belirtildi.
RDIF Başkanı Kirill Dmitriyev, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sputnik V temelinde geliştirilen sprey şeklindeki nazal koronavirüs aşısının gelecek yıl uluslararası pazarlarda da erişilebilir durumda olacağını ifade etti.
Dmitriyev, “Sputnik V aşısının burundan uygulanan nazal şekli, 2022 yılında uluslararası pazarlarda erişilebilir durumda olacak” ifadelerini kullandı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
KORONAVİRÜS
Putin, nazal koronavirüs aşısı yaptırdığını açıkladı
15:31

12 yaş üstü çocuklara yönelik aşı da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacak

Dmitriyev, ayrıca bugün tescil edilen 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik V aşısının da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacağını sözlerine ekledi. RDIF Başkanı, “Bugün 12-17 yaş arası ergenler için Sputnik aşısı ile ilgili birkaç duyuru gördük. O da uluslararası pazarlarda dolaşımda olacak” vurgusu yaptı.
Rusya-Çocuklar - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
Rusya'da 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik M koronavirüs aşısı tescil edildi
17:05

‘Sputnik V’nin tanınması ile ilgili DSÖ teftişi aralıkta bekleniyor’

Dmitriyev, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) Sputnik V aşısının tanınmasına ilişkin teftiş çalışmaları çerçevesinde aralık ayında Rusya’yı ziyaret etmesinin beklendiğini ifade etti. Rus yetkili, “(Rusya) Sağlık Bakanlığı şu anda DSÖ ile diyalog halinde, aralık ayında teftiş bekliyoruz ve bir takım olumlu gelişmeler görüyoruz” diye konuştu.

‘Sputnik Light aşısının Hindistan’daki üretimi aralıkta başlatılacak’

Sputnik V’nin tek bileşenli versiyonu olan Sputnik Light aşısının Hindistan’da gelecek ay başlatılmasının beklendiğine dikkat çeken Dmitriyev, şöyle konuştu: “Sputnik Light Hindistan’da ne zaman üretilmeye başlayacak? Aralıkta olmasını umuyoruz.1
Sputnik Light şu anda 20 ülkede tescil edilmiş bulunuyor.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
17:57Hakimler ve Savcılar Kurulu'ndan istifa eden Hamit Kocabey'in yerine Havvanur Yurtsever seçildi
17:49Benzin, otogaz ve motorin zam haberlerinin ardından benzinliklerde yine kuyruklar oluştu
17:45Türkiye ile BAE arasında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanıyor
17:44Lübnan’dan Rus şirketlere Beyrut Limanı’nın restorasyonuna katılma daveti
17:24Sputnik V nazal koronavirüs aşısı 2022’de uluslararası pazarlarda erişilebilir olacak
17:12Almanya'da 'trafik lambası' hükümeti açıklandı: Yeni başbakan SPD'li Olaf Scholz
17:11Spotify ve Netflix anlaştı: Popüler dizi ve filmlerin müziklerine tek kanaldan erişmek mümkün
17:07Eğitim İş Sendikası'ndan Ankara’da zam eylemi
17:05Rusya'da 12 yaş üstü çocuklara yönelik Sputnik M koronavirüs aşısı tescil edildi
17:04Benzin, motorin ve LPG'ye zam
16:57Döviz alan vatandaşa yanlışlıkla 500 dolar fazla verdi
16:50Reuters: Merkez Bankası ile BAE yetkilileri arasında swap görüşmesi var
16:39Trabzon'da pistten çıkan uçak, 'pide salonu' oldu: 'Fırın ve yönetim ofisi uçak dışında olacak'
16:37Rusya'da SSJ Superjet-100 yolcu uçağı iniş sırasında pistten çıktı
16:33Rusya: ABD bağımsız ülkelerin enerji politikasına karışıyor
16:28Akşener: Bizi yönetenler ayağını denk alsın
16:24İzmir'deki Taliban protestosunda çarşaf atan kadınlar hakkında soruşturma açıldı
16:20Tarihi eserlere internetten müşteri aranıyor: Altın varaklı Kur'an 195 bin lira, İncil 1 milyon lira
16:15Rusya'da 12 yaş üstü çocuklar için koronavirüs aşısı bugün tescil edilecek
16:15Almanya'da işyerleri ve toplu taşımada 3G uygulaması