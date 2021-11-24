https://tr.sputniknews.com/20211124/rusya-saglik-bakani-murasko-ulkede-gunde-500-binden-fazla-kisi-kovid-19-asisi-yaptiriyor-1051085775.html

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Ülkede günde 500 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı yaptırıyor

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko: Ülkede günde 500 binden fazla kişi Kovid-19 aşısı yaptırıyor

Rusya Sağlık Bakanı Muraşko, ülke genelinde günde 500 binden fazla kişinin Kovid-19 aşısı olduğunu ve geçen hafta 3 milyon 163 bin kişiye aşı yapıldığını... 24.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-24T00:18+0300

2021-11-24T00:18+0300

2021-11-24T00:18+0300

koronavirüs

rusya

mihail muraşko

aşılama

vaka

kovid-19

koronavirüs aşısı

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Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, hükümete bağlı Koronavirüsle Mücadele Koordinasyon Konseyi toplantısında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının ülkedeki seyri ve yaygın aşılama sürecine ilişkin bilgi verdi.Muraşko, Rusya'da günde 500 binden fazla kişinin Kovid-19'a karşı aşılandığını ve geçen hafta 3 milyon 163 bin kişiye aşı yapıldığını bildirdi.Aaşılama sürecinin hız kazandığını belirten Muraşko, 60 yaş üstü vatandaşlar arasında aşılananların oranının yüzde 55'e ulaştığını kaydetti.Bakan, ayrıca ülkede vaka sayısının son bir hafta içinde yüzde 14 azaldığını, 1 milyona yakın kişinin gözetim altında tutulduğunu ve bunlardan 112 bininin hastanelerde tedavi gördüğünü belirtti.Muraşko, "Son bir haftada aktif vaka sayısı yüzde 14 azaldı. Vakalardaki azalmaya rağmen, doktorlar 860 binden fazla hastayı gözlem altında tutuyor, yaklaşık 112 bin hasta hastanelerde tedavi görüyor" ifadelerini kullandı.Rusya'da grip aşısının da da aktif olarak yapıldığına vurgu yapan Bakan, "Şu ana kadar, çocuk nüfusu da dahil olmak üzere 46 milyondan fazla kişi aşılandı" diye konuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211116/rusyada-kovid-19-asisi-olan-temaslilar-karantinaya-alinmayacak-1050861587.html

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rusya, mihail muraşko, aşılama, vaka, kovid-19, koronavirüs aşısı