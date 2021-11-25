Altun: Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altun, #BirlikteDURdiyelim #BirDakika etiketlleriyle şu ifadeleri kullandı:
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, KadınaYönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla paylaştığı mesajda, "Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir" ifadelerine yer verdi.
İletişim Başkanı Fahrettin Altun, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla bir mesaj paylaştı.
Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Altun, #BirlikteDURdiyelim #BirDakika etiketlleriyle şu ifadeleri kullandı:
Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar ve atılan adımlarla kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz.
Kadına karşı şiddet, milletimizin her alanda mücadele gösterdiği toplumsal bir meseledir.
Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan reformlar ve atılan adımlarla kadınların güvenle yaşayacakları bir Türkiye inşası için çalışmaya devam edeceğiz.#BirlikteDURdiyelim#BirDakika