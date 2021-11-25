Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20211125/altundan-erdogan-bin-zayid-gorusmesine-iliskin-aciklama-ekonomik-profilimizi-guclendirecek-1051131552.html
Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomik profilimizi güçlendirecek
Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomik profilimizi güçlendirecek
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T09:40+0300
2021-11-25T09:40+0300
türkiye
fahrettin altun
bae
abu dabi
cumhurbaşkanlığı
anlaşma
ekonomi
yatırım
abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051116768_0:100:2000:1225_1920x0_80_0_0_7a380d9bc9ba2469a73f9cbefdab0f56.jpg
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin Altun, "Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu" değerlendirmesinde bulundu.Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmaların ekonomik ilişkileri geliştireceğini belirten Altun, anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ettiklerini vurguladı.Altun açıklamasında ayrıca şunları ifade etti:
https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-ile-bae-arasinda-turkiyeye-dogrudan-yatirimlari-iceren-anlasmalar-imzalaniyor-1051113675.html
bae
abu dabi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/18/1051116768_118:0:1883:1324_1920x0_80_0_0_15e1c6df0fc3a65f2184739b550b8126.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, fahrettin altun, bae, abu dabi, cumhurbaşkanlığı, anlaşma, ekonomi, yatırım, abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan

Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomik profilimizi güçlendirecek

09:40 25.11.2021
© DERYA YETİM-AW474598Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© DERYA YETİM-AW474598
Abone ol
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin paylaşımda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin Altun, "Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu" değerlendirmesinde bulundu.
Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmaların ekonomik ilişkileri geliştireceğini belirten Altun, anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ettiklerini vurguladı.
Altun açıklamasında ayrıca şunları ifade etti:
"Türkiye bölgede istikrar ve barış için her zaman önemli bir güç olacaktır. Özel şirketler arasındaki anlaşmaların yanı sıra borsalarımız ve liman yönetimlerimiz arasındaki yatırım anlaşmaları da ekonomik profilimizi güçlendirecektir. Önümüzdeki yıllarda ticari ilişkilerimizi geliştirmek en büyük önceliğimiz olacaktır. Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır. Bunun, Türkiye-Körfez ilişkilerinde bölgesel istikrar açısından yeni bir dönemin başlangıcı olacağına inanıyoruz."
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan huzurunda birçok alanda önemli işbirliklerini kapsayan 10 anlaşma imzalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 24.11.2021
DÜNYA
Türkiye ile BAE arasında doğrudan yatırımları içeren 10 anlaşma imzalandı
Dün, 17:45
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
10:29Benzin ve motorin fiyatı 10 liranın üzerine çıkıyor
10:28Rusya'da madende yangın: 1 ölü, 45 yaralı
10:24Koronavirüs vakalarında artış yaşanan Slovakya, karantinaya giren ikinci Avrupa ülkesi oldu
10:20Habertürk yazarı Sarıkaya: AK Partililer arasında dahi beklenti 2022 Kasım’da seçim olacağı
10:18TURKOVAC için acil kullanım onayı müracaatı yapıldı
10:16Sputnik M aşısı gönüllülerin yüzde 93.2’sinde hücresel bağışıklık sağladı
10:06Ahmet Hakan: 'Gerekirse soğan ekmek yeriz' diyenlerin tek derdi var, yukarıya selam çakmak
09:52Bilim insanları uyardı: Çok sayıda mutasyonu bulunan bir koronavirüs varyantı keşfedildi
09:49Biden'dan yerlilere mektup: Şükran Günü'nün herkes için bir bayram olmadığını tanıyoruz
09:40Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomik profilimizi güçlendirecek
09:39Emniyet Müdürlüğü: İstanbul'daki eylemlerde 70 kişi gözaltına alındı
09:30Selvi: Erdoğan'ı dolar kuru üzerinden tasfiye etmek isteyenlere geçit vermememiz gerekiyor
09:25Libya'da seçim: Kaddafi'nin oğlu ön aday listesinde yok
09:23Merkez Bankası: BAE ile iş birliğinin geliştirilmesi planlanıyor
08:51Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlandı: Gümrük muhafaza personeline nakdi ödül verilecek
08:29Gazeteci Pehlivan: Veyis Ateş hakkındaki iddialarla ilgili bir soruşturma başlatılmış
08:09Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
07:54Bağcılar’da ‘halı silkeleme’ kavgası: 3 kişi bıçaklandı
07:38Eski Merkez Bankası yöneticisi: MB çok talihsiz bir açıklamayla oyundan çekildiğini adeta ilan etti
07:20AK Parti MYK toplantısı: ‘Ekonomideki durum 3-4 ay içinde çözülecek’