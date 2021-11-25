https://tr.sputniknews.com/20211125/altundan-erdogan-bin-zayid-gorusmesine-iliskin-aciklama-ekonomik-profilimizi-guclendirecek-1051131552.html

Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomik profilimizi güçlendirecek

Altun'dan Erdoğan-Bin Zayid görüşmesine ilişkin açıklama: Ekonomik profilimizi güçlendirecek

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T09:40+0300

2021-11-25T09:40+0300

2021-11-25T09:40+0300

türkiye

fahrettin altun

bae

abu dabi

cumhurbaşkanlığı

anlaşma

ekonomi

yatırım

abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri ikili ekonomik ilişkilerini güçlendirme ve bölgesel iş birliği fırsatlarından yararlanma hususlarında kararlıdır" ifadelerini kullandı.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşmesine ilişkin Altun, "Bu ziyaret, devletimizin bölgesel barış ve istikrarı tesis etmeye yönelik çabalarını kanıtlayan önemli bir ziyaret oldu" değerlendirmesinde bulundu.Ticaret, enerji ve çevre alanlarında imzalanan ikili anlaşmaların ekonomik ilişkileri geliştireceğini belirten Altun, anlaşmaların çok ihtiyaç duyulan iş birliği hedefini daha da ileriye taşımasını temenni ettiklerini vurguladı.Altun açıklamasında ayrıca şunları ifade etti:

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türkiye, fahrettin altun, bae, abu dabi, cumhurbaşkanlığı, anlaşma, ekonomi, yatırım, abu dabi veliaht prensi muhammed bin zayed el nahyan