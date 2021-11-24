Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211124/turkiye-ile-bae-arasinda-turkiyeye-dogrudan-yatirimlari-iceren-anlasmalar-imzalaniyor-1051113675.html
Türkiye ile BAE arasında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanıyor
Türkiye ile BAE arasında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanıyor
Türkiye ile BAE arasında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanıyor. 24.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-24T17:45+0300
2021-11-24T17:45+0300
2021-11-24T17:54+0300
dünya
türkiye
birleşik arap emirlikleri (bae)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/images/sharing/article/tur/1051113675.jpg?1637765696
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.
birleşik arap emirlikleri (bae)
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
türkiye, birleşik arap emirlikleri (bae)
Türkiye ile BAE arasında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanıyor
17:45 24.11.2021 (güncellendi: 17:54 24.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
Türkiye ile BAE arasında Türkiye'ye doğrudan yatırımları içeren anlaşmalar imzalanıyor.
Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri arasında 9 alanda yatırım anlaşmalarını içeren imzalar atıldı.