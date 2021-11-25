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https://tr.sputniknews.com/20211125/anadolu-ajansi-kamu-bankalari-piyasaya-doviz-satisi-yapmadi-1051125079.html
Anadolu Ajansı: Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
Anadolu Ajansı: Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı
Kamu bankalarınca, döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadığı belirtildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T00:39+0300
2021-11-25T00:39+0300
ekonomi
banka
dolar
döviz
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Döviz kurlarının bugün, önceki kapanışa göre yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmesiyle bazı yayın organlarında kamu bankalarının satış pozisyonunda yer aldığı iddia edildi.Hafta başından bu yana döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin ardından bugün satışların etkili olması dikkati çekmişti.AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kamu bankalarınca döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadı. Bugün gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler tarafından döviz ve altın işlemlerinde kayda değer tutarda satış yapıldığı öğrenildi.
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banka, dolar, döviz

Anadolu Ajansı: Kamu bankaları piyasaya döviz satışı yapmadı

00:39 25.11.2021
© REUTERS / MURAD SEZERDolar ve Türk lirası
Dolar ve Türk lirası - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / MURAD SEZER
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Kamu bankalarınca, döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadığı belirtildi.
Döviz kurlarının bugün, önceki kapanışa göre yüzde 5'in üzerinde değer kaybetmesiyle bazı yayın organlarında kamu bankalarının satış pozisyonunda yer aldığı iddia edildi.
Hafta başından bu yana döviz kurlarındaki yukarı yönlü hareketin ardından bugün satışların etkili olması dikkati çekmişti.
AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, kamu bankalarınca döviz piyasasında artan talebe karşılık herhangi bir döviz satış işlemi yapılmadı. Bugün gerek bireysel gerekse kurumsal müşteriler tarafından döviz ve altın işlemlerinde kayda değer tutarda satış yapıldığı öğrenildi.
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