https://tr.sputniknews.com/20211125/ayasofyada-kirilan-tasin-altindan-5-parca-ibranice-yazi-cikti-1051140286.html

Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı

Ayasofya'da kırılan taşın altından 5 parça İbranice yazı çıktı

Ayasofya’da kırılan taşın arkasında 5 parça İbranice yazı ve çizimlerin bulunduğu kağıtlar bulundu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T13:30+0300

2021-11-25T13:30+0300

2021-11-25T13:33+0300

ayasofya camii

türkiye

mermer

ibranice

parşömen

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Ayasofya Camii’nde bir mermer bloktaki taşın yerinden çıktığını fark eden cemaat, yetkililere haber verdi. Taşın arkasında bulunan poşet açıldığında içerisinde bulunan parşömenin üzerinde İbranice yazılar ve çizimler görüldü.Polisler, Ayasofya Camisi’nin içerisinde yaptığı incelemede duvarın altı kısmında yaklaşık 30 santimetre genişliğinde ve 10 santimetre uzunluğundaki bir taşın yerinden çıkarılarak gizemli parşömenlerin arkasına gizlendiğini ortaya çıkardı.Sabah’ın haberine göre 5 parça halinde rulo haline getirilmiş kağıtlar ve ilginç resimlerin yer aldığı parşömenler polis tarafından muhafaza altına alındı. Soruşturma başlatan savcılık, çıkan parçaların tarihi eser olup olmadığını belirlenmesi için İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nden inceleme istedi.

https://tr.sputniknews.com/20210724/erdogan-ayasofyanin-dirilisi-bir-kez-daha-hayirli-olsun-1045043919.html

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ayasofya camii, mermer, ibranice, parşömen