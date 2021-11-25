https://tr.sputniknews.com/20211125/bahceli-doviz-kuruyla-kurulmadik-bu-yolla-devrilmeyecegiz-1051144654.html
Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artan döviz kurlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz" dedi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:00+0300
2021-11-25T15:00+0300
2021-11-25T15:20+0300
politika
devlet bahçeli
mhp
akp
açıklama
myk
cumhur ittifakı
milliyetçi hareket partisi (mhp)
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MHP lideri Bahçeli, partisinin Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir. 'Erken seçim' diyenlere ihtiyacımız yoktur. Cumhur İttifakı birdir, beraberdir. Demokrasiye ve milli vatana sahip çıkacaktır.Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir.Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz.Türkiye'yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler.Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz.Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.Genel seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak. Hainlerle hesaplaşma o tarihte olacaktır.
https://tr.sputniknews.com/20211123/bahceli-siyasi-mucadelemizin-yol-haritasinda-akil-iman-denge-yer-aliyor-1051060061.html
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devlet bahçeli, mhp, akp, açıklama, myk, cumhur ittifakı, milliyetçi hareket partisi (mhp)
Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
15:00 25.11.2021 (güncellendi: 15:20 25.11.2021)
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artan döviz kurlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz" dedi.
MHP lideri Bahçeli, partisinin Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.
Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir. 'Erken seçim' diyenlere ihtiyacımız yoktur. Cumhur İttifakı birdir, beraberdir. Demokrasiye ve milli vatana sahip çıkacaktır.
Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir.
Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz.
Türkiye'yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler.
Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.
Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz.
Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.
Genel seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak. Hainlerle hesaplaşma o tarihte olacaktır.