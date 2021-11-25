https://tr.sputniknews.com/20211125/bahceli-doviz-kuruyla-kurulmadik-bu-yolla-devrilmeyecegiz-1051144654.html

Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, artan döviz kurlarına yönelik yaptığı açıklamada, "Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz" dedi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T15:00+0300

2021-11-25T15:00+0300

2021-11-25T15:20+0300

politika

devlet bahçeli

mhp

akp

açıklama

myk

cumhur ittifakı

milliyetçi hareket partisi (mhp)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051145291_0:0:1601:901_1920x0_80_0_0_cbe81ba7b8c76113124f450ed9d812fd.jpg

MHP lideri Bahçeli, partisinin Merkez Yürütüme Kurulu (MYK) toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu.Demokrasi sokakta değil, milletimizin iradesindedir. 'Erken seçim' diyenlere ihtiyacımız yoktur. Cumhur İttifakı birdir, beraberdir. Demokrasiye ve milli vatana sahip çıkacaktır.Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Varoluş, yokoluş noktsında kilitlenmiştir. Tehdit saçan gelişmeler sonrası devlet, milleti ile kenetlenmiştir ve dik duruş göstermiştir.Canlı döviz bombalarına, faiz ve rant lobilerine sonu sefa da, cefa da olsa eyvallah etmedik, eyvallah etmeyeceğiz. Döviz kuru ile kurulmadık, öyle de devrilmeyeceğiz.Türkiye'yi küstahça dize getirmek için Mavi Vatan'dan, Doğu Akdeniz'den vazgeçmemizi istemektedirler.Toplumsal huzursuzluğu kamçılayan odakların ateşle oynadığı abartılı bir tespit değildir. Ülkenin gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır.Milli duruş dik durmuştur. Faiz rant çıkar lobilerine eyvallah etmeyeceğiz.Kur, faiz, fiyatlar düzeyindeki dengesizlikleri ülkemize silah gibi kullanan muhalefet partileri tarihi bir hataya düşmüştür.Genel seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacak. Hainlerle hesaplaşma o tarihte olacaktır.

https://tr.sputniknews.com/20211123/bahceli-siyasi-mucadelemizin-yol-haritasinda-akil-iman-denge-yer-aliyor-1051060061.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

devlet bahçeli, mhp, akp, açıklama, myk, cumhur ittifakı, milliyetçi hareket partisi (mhp)