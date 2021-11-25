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Fransız gazeteci Canuti'den tepki çeken Galatasaray paylaşımı: 'Aslanı evcilleştirdim'
Fransız gazeteci Canuti'den tepki çeken Galatasaray paylaşımı: 'Aslanı evcilleştirdim'
Fransız gazeteci Romain Canuti, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Marsilya maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın sembolü olan aslanla poz verip... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T13:41+0300
2021-11-25T13:44+0300
galatasaray
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UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, evinde Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, bu akşam alacağı galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyecek.Marsilyalı gazeteci Romain Canuti, Galatasaray'ın simgesi olan aslan heykelinin üzerinde poz verdi. Zorlu karşılaşma öncesinde Fransız gazetecinin yaptığı bu hareket büyük tepki topladı.Teknik direktörlerin düzenlediği basın toplantısı sonrasında Galatasaray'ın sembolü olan aslanla poz veren Romain Canuti, sosyal medya hesabından ‘Aslanı evcilleştirdim’ paylaşımını yaptı.Paylaşımını silip özür dilediRomain Canuti, gördüğü tepkinin ardından paylaşımını sildi ve özür diledi. Fransız gazeteci, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" ifadelerini kullandı.Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt da gazetecinin bu paylaşımının üstüne, "Misafirimiz özür dilemiştir. Taraftarımızdan ricamız akşamki maçın hiçbir şekilde gölgelenmemesidir" dedi.
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galatasaray, marsilya

Fransız gazeteci Canuti'den tepki çeken Galatasaray paylaşımı: 'Aslanı evcilleştirdim'

13:41 25.11.2021 (güncellendi: 13:44 25.11.2021)
© Twitter/Romain CanutiMarsilyalı gazeteci Romain Canuti
Marsilyalı gazeteci Romain Canuti - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Twitter/Romain Canuti
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Fransız gazeteci Romain Canuti, UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Marsilya maçı öncesinde sarı-kırmızılı takımın sembolü olan aslanla poz verip 'Aslanı evcilleştirdim' paylaşımını yaptı. Canuti'nin tweetine Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda Galatasaray, evinde Fransız ekibi Marsilya ile karşı karşıya gelecek. Grupta namağlup ilerleyen sarı-kırmızılılar, bu akşam alacağı galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyecek.
Marsilyalı gazeteci Romain Canuti, Galatasaray'ın simgesi olan aslan heykelinin üzerinde poz verdi. Zorlu karşılaşma öncesinde Fransız gazetecinin yaptığı bu hareket büyük tepki topladı.
Teknik direktörlerin düzenlediği basın toplantısı sonrasında Galatasaray'ın sembolü olan aslanla poz veren Romain Canuti, sosyal medya hesabından ‘Aslanı evcilleştirdim’ paylaşımını yaptı.
© Twitter/Romain CanutiCanuti'nin bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
Canuti'nin bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
Canuti'nin bu paylaşımına sarı-kırmızılı taraftarlar büyük tepki gösterdi.
© Twitter/Romain Canuti

Paylaşımını silip özür diledi

Romain Canuti, gördüğü tepkinin ardından paylaşımını sildi ve özür diledi. Fransız gazeteci, "Dün akşamki basın toplantısından önce, şaka olduğunu düşündüğüm anlamsız hareketle haddimi aştığımı üzülerek fark ettim. Bu sebepten dolayı kırdığım ve üzdüğüm tüm Galatasaray taraftarından özür dilerim" ifadelerini kullandı.
Galatasaray Kurumsal İletişim Direktörü Ahu Özyurt da gazetecinin bu paylaşımının üstüne, "Misafirimiz özür dilemiştir. Taraftarımızdan ricamız akşamki maçın hiçbir şekilde gölgelenmemesidir" dedi.
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