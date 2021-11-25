https://tr.sputniknews.com/20211125/gelecek-nesli-yuksek-teknolojiye-hazirlamak-icin-seuldeki-anaokullarinda-robotlar-isbasinda-1051133132.html

Gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için Seul'deki anaokullarında robotlar işbaşında

Gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için Seul'deki anaokullarında robotlar işbaşında

Güney Kore'de çocukları geleceğin yüksek teknolojili dünyasına hazırlamak için robotlar devreye sokuldu. Başkent Seul'deki pilot projede 25. cm boyundaki... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T11:17+0300

2021-11-25T11:17+0300

2021-11-25T11:17+0300

dünya

güney kore

robot

çocuk

teknoloji

anaokulu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051133496_101:0:2901:1575_1920x0_80_0_0_fb532a6e434154a1cb6b1cabb641102b.jpg

Güney Kore'nin başkenti Seul'de, gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamaya yardımcı olmak için uygulamaya koyulan pilot proje kapsamında anaokullarında robotlar yardımcı olarak kullanılmaya başlandı. Robotlar şu anda Seul'deki 300 anaokulu ve çocuk bakım merkezinde kullanılıyor. Hükümet robotların 3-5 yaş arası çocuklar için kullanılmasını öneriyor.'Alfa Mini' adlı 24.5 cm boyundaki robot dans edebiliyor, hikâye anlatabiliyor, kung fu hareketleri öğretebiliyor, hatta gaz çıkarıyor. Çocuklarla diyalog esnasında robotlar göz kırpıyor, göz bebekleri de kalp şekline bürünüyor. Robotlar kasklarındaki kamerayla da fotoğraf çekip aynı anda görüntüleme için tabletlere gönderebiliyor. AFP'ye konuşan öğretmen Byun Seo-yeon, "Robotlar çocukların yaratıcılığının gelişmesine yardımcı oluyor" dedi. Seul yönetiminde çocuk bakımı bölümünde görevli Han Dong-seog da "Gelecekte yapay zeka ve buna ilişkin aletleri nasıl kullanacağını bilmek çok önemli hale gelecek" diye konuştu.

güney kore

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

güney kore, robot, çocuk, teknoloji, anaokulu