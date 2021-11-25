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https://tr.sputniknews.com/20211125/gelecek-nesli-yuksek-teknolojiye-hazirlamak-icin-seuldeki-anaokullarinda-robotlar-isbasinda-1051133132.html
Gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için Seul'deki anaokullarında robotlar işbaşında
Gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için Seul'deki anaokullarında robotlar işbaşında
Güney Kore'de çocukları geleceğin yüksek teknolojili dünyasına hazırlamak için robotlar devreye sokuldu. Başkent Seul'deki pilot projede 25. cm boyundaki... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T11:17+0300
2021-11-25T11:17+0300
dünya
güney kore
robot
çocuk
teknoloji
anaokulu
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Güney Kore'nin başkenti Seul'de, gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamaya yardımcı olmak için uygulamaya koyulan pilot proje kapsamında anaokullarında robotlar yardımcı olarak kullanılmaya başlandı. Robotlar şu anda Seul'deki 300 anaokulu ve çocuk bakım merkezinde kullanılıyor. Hükümet robotların 3-5 yaş arası çocuklar için kullanılmasını öneriyor.'Alfa Mini' adlı 24.5 cm boyundaki robot dans edebiliyor, hikâye anlatabiliyor, kung fu hareketleri öğretebiliyor, hatta gaz çıkarıyor. Çocuklarla diyalog esnasında robotlar göz kırpıyor, göz bebekleri de kalp şekline bürünüyor. Robotlar kasklarındaki kamerayla da fotoğraf çekip aynı anda görüntüleme için tabletlere gönderebiliyor. AFP'ye konuşan öğretmen Byun Seo-yeon, "Robotlar çocukların yaratıcılığının gelişmesine yardımcı oluyor" dedi. Seul yönetiminde çocuk bakımı bölümünde görevli Han Dong-seog da "Gelecekte yapay zeka ve buna ilişkin aletleri nasıl kullanacağını bilmek çok önemli hale gelecek" diye konuştu.
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güney kore, robot, çocuk, teknoloji, anaokulu

Gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için Seul'deki anaokullarında robotlar işbaşında

11:17 25.11.2021
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore- Çocuk
Güney Kore- Çocuk - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Lee Jin-man
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Güney Kore'de çocukları geleceğin yüksek teknolojili dünyasına hazırlamak için robotlar devreye sokuldu. Başkent Seul'deki pilot projede 25. cm boyundaki robotlar anaokullarındaki yerlerini aldı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de, gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamaya yardımcı olmak için uygulamaya koyulan pilot proje kapsamında anaokullarında robotlar yardımcı olarak kullanılmaya başlandı.
Robotlar şu anda Seul'deki 300 anaokulu ve çocuk bakım merkezinde kullanılıyor. Hükümet robotların 3-5 yaş arası çocuklar için kullanılmasını öneriyor.
'Alfa Mini' adlı 24.5 cm boyundaki robot dans edebiliyor, hikâye anlatabiliyor, kung fu hareketleri öğretebiliyor, hatta gaz çıkarıyor. Çocuklarla diyalog esnasında robotlar göz kırpıyor, göz bebekleri de kalp şekline bürünüyor. Robotlar kasklarındaki kamerayla da fotoğraf çekip aynı anda görüntüleme için tabletlere gönderebiliyor.
AFP'ye konuşan öğretmen Byun Seo-yeon, "Robotlar çocukların yaratıcılığının gelişmesine yardımcı oluyor" dedi.
Seul yönetiminde çocuk bakımı bölümünde görevli Han Dong-seog da "Gelecekte yapay zeka ve buna ilişkin aletleri nasıl kullanacağını bilmek çok önemli hale gelecek" diye konuştu.
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