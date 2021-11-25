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Gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamak için Seul'deki anaokullarında robotlar işbaşında
© AP Photo / Lee Jin-manGüney Kore- Çocuk
© AP Photo / Lee Jin-man
Güney Kore'de çocukları geleceğin yüksek teknolojili dünyasına hazırlamak için robotlar devreye sokuldu. Başkent Seul'deki pilot projede 25. cm boyundaki robotlar anaokullarındaki yerlerini aldı.
Güney Kore'nin başkenti Seul'de, gelecek nesli yüksek teknolojiye hazırlamaya yardımcı olmak için uygulamaya koyulan pilot proje kapsamında anaokullarında robotlar yardımcı olarak kullanılmaya başlandı.
Robotlar şu anda Seul'deki 300 anaokulu ve çocuk bakım merkezinde kullanılıyor. Hükümet robotların 3-5 yaş arası çocuklar için kullanılmasını öneriyor.
'Alfa Mini' adlı 24.5 cm boyundaki robot dans edebiliyor, hikâye anlatabiliyor, kung fu hareketleri öğretebiliyor, hatta gaz çıkarıyor. Çocuklarla diyalog esnasında robotlar göz kırpıyor, göz bebekleri de kalp şekline bürünüyor. Robotlar kasklarındaki kamerayla da fotoğraf çekip aynı anda görüntüleme için tabletlere gönderebiliyor.
Interesting to read this article just after a project meeting where one of the main topics was how to define the scenario for a robot to interact with children.— Mary Ellen Foster (@MaryEllenFoster) November 25, 2021
Wondering if we should include farting as an option in the final co-design studies ... 💨💨https://t.co/WyWopBZLdb
AFP'ye konuşan öğretmen Byun Seo-yeon, "Robotlar çocukların yaratıcılığının gelişmesine yardımcı oluyor" dedi.
Seul yönetiminde çocuk bakımı bölümünde görevli Han Dong-seog da "Gelecekte yapay zeka ve buna ilişkin aletleri nasıl kullanacağını bilmek çok önemli hale gelecek" diye konuştu.
#SouthKorea trials #robots in #preschools to prepare children for high-tech future. The 25cm-tall robots that sing, dance and do kung-fu used as teaching aids in 300 childcare centres across Seoul https://t.co/PuawggLrJT 🇰🇷🤖 pic.twitter.com/KfDRQkA2r3— MIX (@mixdevil66) November 25, 2021