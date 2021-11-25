https://tr.sputniknews.com/20211125/intihar-etmek-isteyen-kadini-muzakereci-polis-3-saatte-ikna-etti-1051151014.html

İntihar etmek isteyen kadını, müzakereci polis 3 saatte ikna etti

İntihar etmek isteyen kadını, müzakereci polis 3 saatte ikna etti

Antalya’da kaldığı otelin penceresine çıkan ve intihar etmek isteyen kadın, müzakereci polis tarafından 3 saatlik çalışmanın sonucunda ikna edildi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T17:21+0300

2021-11-25T17:21+0300

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türkiye

antalya

polis

otel

kadın

intihar

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Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde bir otelde konaklayan 31 yaşındaki kadın, otel odasının penceresine çıkarak ayaklarını aşağı sarkıttı.Vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeriden kapıyı kilitleyen kadın, kimsenin kendisine yaklaşmasını istemediğini söyledi.Bunun üzerine olay yerine müzakereci polis ekibi de geldi. Yan odanın penceresine gelen polisler tarafından ikna edilen kadın, 3 saat sonra penceren indirildi. Kadın olay yerindeki işlemlerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.Daha önce de kendini öldürmek istediYapılan incelemede E.Ç’nin 9 Eylül Perşembe günü Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi Tekelioğlu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı binanın çatısına çıkan kişi olduğu belirlendi.Burada da polis ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çatıdan indirilen E.Ç, “İntihar etmek için değil, bana yapılan haksızlığı duyurabilmek için çıktım” demişti.

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antalya, polis, otel, kadın, intihar