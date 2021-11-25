Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaretler ve tehditler savuran E.Y. yakalandı. İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki E.Y. isimli şahsın 02:30 sıralarında yakalandığı ve 20 suç kaydı olduğu belirtildi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Dün gerçekleşen olayda, E.Y., kadın yolcuyla tartışmaya başlamış, ardından yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürümüş ve küfür etmişti. Saldırgan, kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etmişti.
Dün gerçekleşen olayda, E.Y., kadın yolcuyla tartışmaya başlamış, ardından yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürümüş ve küfür etmişti. Saldırgan, kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etmişti.