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Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı
İstanbul Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. Saldırganın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T08:09+0300
2021-11-25T08:45+0300
metro
türkiye
istanbul
kadıköy
bıçaklı saldırı
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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaretler ve tehditler savuran E.Y. yakalandı. İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki E.Y. isimli şahsın 02:30 sıralarında yakalandığı ve 20 suç kaydı olduğu belirtildi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Dün gerçekleşen olayda, E.Y., kadın yolcuyla tartışmaya başlamış, ardından yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürümüş ve küfür etmişti. Saldırgan, kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etmişti.
türkiye
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metro, istanbul, kadıköy, bıçaklı saldırı

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

08:09 25.11.2021 (güncellendi: 08:45 25.11.2021)
© İHAmetro
metro - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© İHA
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İstanbul Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. Saldırganın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.
Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaretler ve tehditler savuran E.Y. yakalandı.
İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki E.Y. isimli şahsın 02:30 sıralarında yakalandığı ve 20 suç kaydı olduğu belirtildi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi.
Dün gerçekleşen olayda, E.Y., kadın yolcuyla tartışmaya başlamış, ardından yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürümüş ve küfür etmişti. Saldırgan, kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etmişti.
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