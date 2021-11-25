https://tr.sputniknews.com/20211125/istanbulda-metroda-kadin-yolcuyu-bicakla-tehdit-eden-saldirgan-yakalandi-1051130483.html

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı

İstanbul Kadıköy metrosunda kadın yolcuyu bıçakla tehdit eden saldırgan yakalandı. Saldırganın 20 suç kaydı olduğu ortaya çıktı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T08:09+0300

2021-11-25T08:09+0300

2021-11-25T08:45+0300

metro

türkiye

istanbul

kadıköy

bıçaklı saldırı

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Kadıköy-Tavşantepe seferini gerçekleştiren metroda bir kadına bıçak çekerek hakaretler ve tehditler savuran E.Y. yakalandı. İstanbul Emniyet'inden yapılan açıklamada, 32 yaşındaki E.Y. isimli şahsın 02:30 sıralarında yakalandığı ve 20 suç kaydı olduğu belirtildi. Şahıs hakkında adli tahkikat başlatıldığı ifade edildi. Dün gerçekleşen olayda, E.Y., kadın yolcuyla tartışmaya başlamış, ardından yanında taşıdığı bıçağı çıkartarak genç kadının üzerine yürümüş ve küfür etmişti. Saldırgan, kadını "Yüzünü keserim senin” diyerek tehdit etmişti.

türkiye

istanbul

kadıköy

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metro, istanbul, kadıköy, bıçaklı saldırı