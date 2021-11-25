https://tr.sputniknews.com/20211125/kadinlar-25-kasim-icin-taksimde-toplandi--1051153385.html

Kadınlar şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da toplandı

Kadınlar şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da toplandı

Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T18:33+0300

2021-11-25T18:33+0300

2021-11-25T19:54+0300

türkiye

25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü

kadın

taksim

polis

kadına şiddet

eylem

şiddet

bariyer

adana

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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınlar şiddeti protesto etmek için toplandı. İstanbul'daki eylemin adresi Taksim oldu. Eylem öncesi, İstanbul Taksim’de bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atmaya başladı.Ankara'daki eylemler ise Kuğulu Park'ta düzenleniyor. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla onlarca kişi bir araya geldi. Türkiye genelinde kadınların şiddete karşı bir araya geldikleri şehirler İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Samsun, Trabzon, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Ordu gibi çok sayıda şehir de gün boyunca çeşitli protesto gösterilerine sahne oldu.

türkiye

taksim

adana

mersin

bursa

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25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, kadın, taksim, polis, kadına şiddet, eylem, şiddet, bariyer, adana, mersin, bursa, canan kaftancıoğlu