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Kadınlar şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da toplandı
18:33 25.11.2021 (güncellendi: 19:54 25.11.2021)
© Sputnik / Burcu Okutan25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
© Sputnik / Burcu Okutan
Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehirde bir araya geliyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınlar şiddeti protesto etmek için toplandı.
25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü protestosu: Kadınlar Taksim'de toplandıhttps://t.co/7gyd38fClx pic.twitter.com/3mfubB6eOe— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 25, 2021
İstanbul'daki eylemin adresi Taksim oldu. Eylem öncesi, İstanbul Taksim’de bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atmaya başladı.
25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü protestosu: Eylem öncesi, Taksim’de bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atmaya başladı https://t.co/7gyd38fClx pic.twitter.com/cs2Ex15IUD— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 25, 2021
© Burcu OkutanCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kadınlarla birlikte protestolara katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kadınlarla birlikte protestolara katıldı.
© Burcu Okutan
25 Kasım Kadına Şiddetle Mücadele Günü protestosu: Taksim Tünel’de toplanan kadınlar, 'Özgürlüğümüzden, kimliğimizden, sokaklardan vazgeçmiyoruz' dedihttps://t.co/7gyd38fClx pic.twitter.com/9ptJ24n2Cd— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) November 25, 2021
Ankara'daki eylemler ise Kuğulu Park'ta düzenleniyor. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla onlarca kişi bir araya geldi.
Türkiye genelinde kadınların şiddete karşı bir araya geldikleri şehirler İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Samsun, Trabzon, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Ordu gibi çok sayıda şehir de gün boyunca çeşitli protesto gösterilerine sahne oldu.