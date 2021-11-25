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Kadınlar şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da toplandı
Kadınlar şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da toplandı
Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T18:33+0300
2021-11-25T19:54+0300
türkiye
25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü
kadın
taksim
polis
kadına şiddet
eylem
şiddet
bariyer
adana
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CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınlar şiddeti protesto etmek için toplandı. İstanbul'daki eylemin adresi Taksim oldu. Eylem öncesi, İstanbul Taksim’de bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atmaya başladı.Ankara'daki eylemler ise Kuğulu Park'ta düzenleniyor. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla onlarca kişi bir araya geldi. Türkiye genelinde kadınların şiddete karşı bir araya geldikleri şehirler İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Samsun, Trabzon, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Ordu gibi çok sayıda şehir de gün boyunca çeşitli protesto gösterilerine sahne oldu.
türkiye
taksim
adana
mersin
bursa
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25 kasım kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü, kadın, taksim, polis, kadına şiddet, eylem, şiddet, bariyer, adana, mersin, bursa, canan kaftancıoğlu

Kadınlar şiddete karşı İstanbul ve Ankara’da toplandı

18:33 25.11.2021 (güncellendi: 19:54 25.11.2021)
© Sputnik / Burcu Okutan25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü
25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© Sputnik / Burcu Okutan
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Kadınlar, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, şiddeti protesto etmek için İstanbul ve Ankara başta olmak üzere çok sayıda şehirde bir araya geliyor.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu5 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü'nde, kadınlar şiddeti protesto etmek için toplandı.
İstanbul'daki eylemin adresi Taksim oldu. Eylem öncesi, İstanbul Taksim’de bir araya gelen kadınlar, “Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz” sloganları atmaya başladı.
© Burcu OkutanCHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kadınlarla birlikte protestolara katıldı.
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kadınlarla birlikte protestolara katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da kadınlarla birlikte protestolara katıldı.
© Burcu Okutan
Ankara'daki eylemler ise Kuğulu Park'ta düzenleniyor. Türkiye Komünist Partisi'nin (TKP) çağrısıyla onlarca kişi bir araya geldi.
Türkiye genelinde kadınların şiddete karşı bir araya geldikleri şehirler İstanbul ve Ankara ile sınırlı değil. İzmir, Bursa, Eskişehir, Adana, Mersin, Antalya, Diyarbakır, Aydın, Samsun, Trabzon, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Ordu gibi çok sayıda şehir de gün boyunca çeşitli protesto gösterilerine sahne oldu.
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