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Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor: Tanrı bizi bir araya getirecek
Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor: Tanrı bizi bir araya getirecek
Yeni adı 'Ye' olan rapçi Kanye West, boşandığı eşi Kim Kardashian’la ilgili yaptığı konuşmada 'Tanrının bir gün onları yeniden bir araya getireceğini' söyledi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:06+0300
2021-11-25T15:08+0300
kanye west
kim kardashian
yaşam
boşanma
istek
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Bir yardım etkinliğine katılan 44 yaşındaki dört çocuk babası Kanye West, orada eline mikrofonu aldı ve hiç beklenmedik açıklamalar yaptı. Pete Davidson ile yeni bir romantik ilişkiye başlayan Kim Kardashian'ın bir gün kendisine geri döneceğine ilişkin görüşünü dile getirdi.'Bir koca olarak hatalar yaptım'Hürriyet’in aktardığı konuşmasında, herkesin ilişkilerinde hatalar yapabileceğini söyleyen Kanye West "Biz hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım" diyerek itirafta bulundu. Kanye West, sözlerini şöyle sürdürdü:'Ama ben evimde olmalıyım'Elinden geldiğince çocuklarının yanında olması gerektiğini belirten Kanye West, bunu olabilecek en aklı başında ve en sakin şekilde ifade etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. West "Ama ben evimde olmalıyım" diyerek Kim Kardashian'ı hayatında geri istediğini vurguladı.İki yıllık flörtün ardından 2014'te evlendiler2014 yılında evlenen Kim Kardashian ve Kanye West, ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi. Kardashian, Pete Davidson ile kendine yeni bir hayat kurmuşken Kanye West ise onu geri kazanmaya çalışıyor.Kardashian: Kişiliği yüzünden boşandımKim Kardashian, geçen ay katıldığı bir TV programında Kanye West'ten neden boşandığını anlatmıştı. ABD’de Saturday Night Live programına konuk olan 40 yaşındaki Kardashian, "Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısı ile evlendim. Amerika’daki en zengin siyah erkek, bana dört inanılmaz çocuk veren bir dâhi” dedikten sonra 44 yaşındaki Kanye West ile kişiliği yüzünden boşandığını söylemişti.West’ten aldatma itirafı gelmiştiÖte yandan West'in, Kardashian'ı defalarca aldattığı iddiaları da basına yansımıştı. Yeni albümünde yer alan bir şarkıda ‘iki çocuğun üzerine aldattım’ şeklinde sözlere yer veren West; iddialara göre Kardashian'ı bir değil birkaç kadınla aldatmış.Kanye West'in ekibinden adı açıklanmayan bir kaynak, ünlü rapçinin 2016 yılında çıktığı Saint Pablo Turnesi sırasında ekibiyle yaptığı bir sohbette, meslektaşı Christina Milian ile birlikte olduğunu kendi ağzıyla söylediğini anlattı. Üstelik bununla övündüğünü de sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak, "West bu ilişkinin Kardashian ile evliyken mi yoksa daha önce mi yaşandığını belirtmedi" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20200721/kurtaj-itirafi-aileyi-karistirdi-West-kim-beni-mandela-gibi-kilitlemek-istiyor-dedi-1042493735.html
https://tr.sputniknews.com/20210302/kardashian-ile-Westin-bosanma-davasina-iliskin-mahkeme-belgeleri-basina-sizdi-1043928501.html
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kanye west, kim kardashian, boşanma, istek

Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor: Tanrı bizi bir araya getirecek

15:06 25.11.2021 (güncellendi: 15:08 25.11.2021)
© AP Photo / Evan AgostiniKim Kardashian, Kanye West
Kim Kardashian, Kanye West - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© AP Photo / Evan Agostini
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Yeni adı 'Ye' olan rapçi Kanye West, boşandığı eşi Kim Kardashian’la ilgili yaptığı konuşmada 'Tanrının bir gün onları yeniden bir araya getireceğini' söyledi.
Bir yardım etkinliğine katılan 44 yaşındaki dört çocuk babası Kanye West, orada eline mikrofonu aldı ve hiç beklenmedik açıklamalar yaptı. Pete Davidson ile yeni bir romantik ilişkiye başlayan Kim Kardashian'ın bir gün kendisine geri döneceğine ilişkin görüşünü dile getirdi.

'Bir koca olarak hatalar yaptım'

Hürriyet’in aktardığı konuşmasında, herkesin ilişkilerinde hatalar yapabileceğini söyleyen Kanye West "Biz hatalar yaptık. Ben hatalar yaptım" diyerek itirafta bulundu. Kanye West, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir koca olarak toplum içinde, kabul edilemez şeyler yaptım. Ama bugün bunu değiştirmek için buradayım."

'Ama ben evimde olmalıyım'

Elinden geldiğince çocuklarının yanında olması gerektiğini belirten Kanye West, bunu olabilecek en aklı başında ve en sakin şekilde ifade etmeye çalıştığını da sözlerine ekledi. West "Ama ben evimde olmalıyım" diyerek Kim Kardashian'ı hayatında geri istediğini vurguladı.

İki yıllık flörtün ardından 2014'te evlendiler

2014 yılında evlenen Kim Kardashian ve Kanye West, ikisi biyolojik ikisi taşıyıcı anne yöntemiyle dünyaya gelen dört çocuk sahibi. Kardashian, Pete Davidson ile kendine yeni bir hayat kurmuşken Kanye West ise onu geri kazanmaya çalışıyor.
Kanye West-Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 21.07.2020
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21 Temmuz 2020, 10:25

Kardashian: Kişiliği yüzünden boşandım

Kim Kardashian, geçen ay katıldığı bir TV programında Kanye West'ten neden boşandığını anlatmıştı. ABD’de Saturday Night Live programına konuk olan 40 yaşındaki Kardashian, "Tüm zamanların en iyi rap şarkıcısı ile evlendim. Amerika’daki en zengin siyah erkek, bana dört inanılmaz çocuk veren bir dâhi” dedikten sonra 44 yaşındaki Kanye West ile kişiliği yüzünden boşandığını söylemişti.

West’ten aldatma itirafı gelmişti

Öte yandan West'in, Kardashian'ı defalarca aldattığı iddiaları da basına yansımıştı. Yeni albümünde yer alan bir şarkıda ‘iki çocuğun üzerine aldattım’ şeklinde sözlere yer veren West; iddialara göre Kardashian'ı bir değil birkaç kadınla aldatmış.
Kanye West'in ekibinden adı açıklanmayan bir kaynak, ünlü rapçinin 2016 yılında çıktığı Saint Pablo Turnesi sırasında ekibiyle yaptığı bir sohbette, meslektaşı Christina Milian ile birlikte olduğunu kendi ağzıyla söylediğini anlattı. Üstelik bununla övündüğünü de sözlerine ekledi. Söz konusu kaynak, "West bu ilişkinin Kardashian ile evliyken mi yoksa daha önce mi yaşandığını belirtmedi" diye konuştu.
Kanye West-Kim Kardashian - Sputnik Türkiye, 1920, 02.03.2021
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2 Mart, 06:54
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