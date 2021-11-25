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Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga
Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga
Antalya’da liseli kız öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bir genç kız, kavga esnasında ekmek bıçağını etrafa savurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:00+0300
2021-11-25T14:00+0300
2021-11-25T14:34+0300
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antalya
tartışma
kavga
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde liseli öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkış saatinde kız öğrenciler arasında çıkan kavgada bir öğrencinin elindeki ekmek bıçağı paniğe sebep oldu.Bir başka öğrenci, elindeki bıçağı rastgele sallayan genç kızın eline sarılarak bıçağı almaya çalıştı ancak genç kız direndi. Bıçak genç kızın elinden güçlükle alınırken, bıçağı alan genç de elinden hafif şekilde yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/bagcilarda-hali-silkeleme-kavgasi-3-kisi-bicaklandi-1051130258.html
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antalya, tartışma, kavga, öğrenci, lise
Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga 14:00 25.11.2021 (güncellendi: 14:34 25.11.2021)
Antalya’da liseli kız öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bir genç kız, kavga esnasında ekmek bıçağını etrafa savurdu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde liseli öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkış saatinde kız öğrenciler arasında çıkan kavgada bir öğrencinin elindeki ekmek bıçağı paniğe sebep oldu.
Bir başka öğrenci, elindeki bıçağı rastgele sallayan genç kızın eline sarılarak bıçağı almaya çalıştı ancak genç kız direndi. Bıçak genç kızın elinden güçlükle alınırken, bıçağı alan genç de elinden hafif şekilde yaralandı.