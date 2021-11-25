Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/liseli-kizlar-arasinda-ekmek-bicakli-kavga-1051141630.html
Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga
Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga
Antalya’da liseli kız öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bir genç kız, kavga esnasında ekmek bıçağını etrafa savurdu. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T14:00+0300
2021-11-25T14:34+0300
türkiye
antalya
tartışma
kavga
öğrenci
lise
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051141449_0:106:438:352_1920x0_80_0_0_c8ea4718586677c351157eb45487cdcb.jpg
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde liseli öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkış saatinde kız öğrenciler arasında çıkan kavgada bir öğrencinin elindeki ekmek bıçağı paniğe sebep oldu.Bir başka öğrenci, elindeki bıçağı rastgele sallayan genç kızın eline sarılarak bıçağı almaya çalıştı ancak genç kız direndi. Bıçak genç kızın elinden güçlükle alınırken, bıçağı alan genç de elinden hafif şekilde yaralandı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/bagcilarda-hali-silkeleme-kavgasi-3-kisi-bicaklandi-1051130258.html
türkiye
antalya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051141449_0:64:438:393_1920x0_80_0_0_e4aa608cd235ebc18e0d1ba85387396f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
antalya, tartışma, kavga, öğrenci, lise

Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga

14:00 25.11.2021 (güncellendi: 14:34 25.11.2021)
© İHA / AHMET SERDAR ESERLiseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga
Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© İHA / AHMET SERDAR ESER
Abone ol
Antalya’da liseli kız öğrenciler arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Bir genç kız, kavga esnasında ekmek bıçağını etrafa savurdu.
Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde liseli öğrenciler arasında kavga çıktı. Okul çıkış saatinde kız öğrenciler arasında çıkan kavgada bir öğrencinin elindeki ekmek bıçağı paniğe sebep oldu.
Bir başka öğrenci, elindeki bıçağı rastgele sallayan genç kızın eline sarılarak bıçağı almaya çalıştı ancak genç kız direndi. Bıçak genç kızın elinden güçlükle alınırken, bıçağı alan genç de elinden hafif şekilde yaralandı.
Bağcılar’da ‘halı silkeleme’ kavgası: 3 kişi bıçaklandı - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
TÜRKİYE
Bağcılar’da ‘halı silkeleme’ kavgası: 3 kişi bıçaklandı
07:54
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:17Kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı
15:07Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı
15:06Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor: Tanrı bizi bir araya getirecek
15:00Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
14:57Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi
14:54AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay
14:51Peskov, CIA Direktörü Burns'ün Havana Sendromu'yla ilgili imalarını reddetti
14:50Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor
14:50Pfizer'den eski çalışanına 'Kovid aşısının sırlarını çaldığı' suçlamasıyla dava
14:43Rusya uzaya yeni askeri uydu gönderdi
14:42İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: Bugün Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz
14:38Baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi
14:24Norveç'te Noel Baba, yeni yılda 'erkek arkadaşına kavuştu'
14:23Financial Times analizi: Türkiye'nin önünde iki seçenek var
14:21Tire Süt Kooperatifi Başkanı: 40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık
14:19Avustralya, hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği Solomon Adaları'na asker gönderiyor
14:15Emine Erdoğan: Kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz
14:10Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor
14:04Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı
14:00Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga