Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211125/mans-denizinin-en-buyuk-siginmaci-faciasi-ingiltere-ve-fransa-birbirini-sucladi-1051145047.html
Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı
Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu bir botun batması sonucu 27 kişinin hayatını kaybetmesi, Manş Denizi'nde yaşanan en büyük... 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T15:07+0300
2021-11-25T15:09+0300
dünya
fransa
ingiltere
sığınmacı
manş denizi
sığınmacı krizi
sığınmacı botu
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051145008_0:154:3092:1893_1920x0_80_0_0_d8127f504d8c6fcef897b3643a1fa898.jpg
Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye doğru hareket eden bir sığınmacı botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetti.Uluslararası Göç Örgütü, olayın Manş Denizi'nde veri toplamaya başladıkları 2014 yılından bu yana gerçekleşen en ölümlü olay olduğunu belirtti.İngiltere: Sorunu çözmek için Fransa'ya asker gönderebilirizFacianın ardından iki ülke birbirini suçlarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir öneride bulunduğu da aktarıldı. İngiliz basını, Johnson’ın Macron’la dün görüştüğünü ve “Bu sorunu çözmek için yüzlerce İngiliz askerini Fransa’ya gönderebiliriz” dediğini duyurdu. Johnson ayrıca “Bu insan kaçakçıları cinayet işledi ve paçayı sıyırıyorlar” ifadesini de kullandı.Johnson'ın "Bazı ortaklarımızı, özellikle de Fransızları, durumun hak ettiğini düşündüğümüz şekilde yapmaya ikna etmekte zorlandık" açıklamasının ardından, İngiliz İçişleri Bakanı Priti Patel, konuya ilişkin Fransız mevkidaşıyla temas kuracaklarını ifade etti.Fransa: İngiltere'de kötü bir mülteci idaresi varFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise RTL radyosuna verdiği demeçte, "(İngiltere'de kötü bir mülteci idaresi var" dedi.Darmanin konunun 'uluslararası bir sorun' olduğunu dile getirerek, "Belçikalı, Alman ve İngiliz dostlarımıza, uluslararası seviyede çalışan insan kaçakçılarıyla mücadelemizde bize yardım etmeleri gerektiğini söylüyoruz" dedi. Darmanin, dün geceki olaya ilişkin gözaltına alınan kaçakçılardan birinin, botu Almanya'dan satın aldığının da altını çizdi.Auberge de Migrants isimli sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamada ise, "yalnızca kaçakçıları suçlamak, İngiliz ve Fransız yetkililerinin sorumluluğunu saklama amacı taşıyor" ifadeleri kullanılırken, bölgede sığınmacı hareketlerini engelleme amacıyla arttırılan güvenlik tedbirlerinin kaçakçıları ve sığınmacıları daha fazla risk almaya ittiği belirtildi.Çarşamba gecesi yaşanan sığınmacı faciası, bu yıl İngiltere'ye ulaşmak isterken Manş Denizi'nde 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.Manş Denizi'nde 2020'de 7 kişi ölmüş, 2 kişi kaybolmuştu. 2019'da ise ölenlerin sayısı 4 olarak tespit edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211125/johnson-ve-macron-31-kisinin-oldugu-kaza-sonrasi-duzensiz-gocu-gorustu-1051129216.html
fransa
ingiltere
manş denizi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/19/1051145008_182:0:2911:2047_1920x0_80_0_0_0bd52747178bbafddd04a4c614aa8254.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
fransa, ingiltere, sığınmacı, manş denizi, sığınmacı krizi, sığınmacı botu

Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı

15:07 25.11.2021 (güncellendi: 15:09 25.11.2021)
© REUTERS / HENRY NICHOLLSİngiltere'de sınır güvenlik güçleri tarafından karşılanan sığınmacılar
İngiltere'de sınır güvenlik güçleri tarafından karşılanan sığınmacılar - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / HENRY NICHOLLS
Abone ol
Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu bir botun batması sonucu 27 kişinin hayatını kaybetmesi, Manş Denizi'nde yaşanan en büyük sığınmacı faciası olarak kayıtlara geçti. Olayın ardından 5 insan kaçakçısı gözaltına alınırken, İngiltere ve Fransa yetkilileri birbirlerini suçladı.
Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye doğru hareket eden bir sığınmacı botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetti.
Uluslararası Göç Örgütü, olayın Manş Denizi'nde veri toplamaya başladıkları 2014 yılından bu yana gerçekleşen en ölümlü olay olduğunu belirtti.

İngiltere: Sorunu çözmek için Fransa'ya asker gönderebiliriz

Facianın ardından iki ülke birbirini suçlarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir öneride bulunduğu da aktarıldı. İngiliz basını, Johnson’ın Macron’la dün görüştüğünü ve “Bu sorunu çözmek için yüzlerce İngiliz askerini Fransa’ya gönderebiliriz” dediğini duyurdu. Johnson ayrıca “Bu insan kaçakçıları cinayet işledi ve paçayı sıyırıyorlar” ifadesini de kullandı.
Johnson'ın "Bazı ortaklarımızı, özellikle de Fransızları, durumun hak ettiğini düşündüğümüz şekilde yapmaya ikna etmekte zorlandık" açıklamasının ardından, İngiliz İçişleri Bakanı Priti Patel, konuya ilişkin Fransız mevkidaşıyla temas kuracaklarını ifade etti.

Fransa: İngiltere'de kötü bir mülteci idaresi var

Fransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise RTL radyosuna verdiği demeçte, "(İngiltere'de kötü bir mülteci idaresi var" dedi.
Darmanin konunun 'uluslararası bir sorun' olduğunu dile getirerek, "Belçikalı, Alman ve İngiliz dostlarımıza, uluslararası seviyede çalışan insan kaçakçılarıyla mücadelemizde bize yardım etmeleri gerektiğini söylüyoruz" dedi. Darmanin, dün geceki olaya ilişkin gözaltına alınan kaçakçılardan birinin, botu Almanya'dan satın aldığının da altını çizdi.
Auberge de Migrants isimli sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamada ise, "yalnızca kaçakçıları suçlamak, İngiliz ve Fransız yetkililerinin sorumluluğunu saklama amacı taşıyor" ifadeleri kullanılırken, bölgede sığınmacı hareketlerini engelleme amacıyla arttırılan güvenlik tedbirlerinin kaçakçıları ve sığınmacıları daha fazla risk almaya ittiği belirtildi.
Çarşamba gecesi yaşanan sığınmacı faciası, bu yıl İngiltere'ye ulaşmak isterken Manş Denizi'nde 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.
Manş Denizi'nde 2020'de 7 kişi ölmüş, 2 kişi kaybolmuştu. 2019'da ise ölenlerin sayısı 4 olarak tespit edilmişti.
İngiltere Başbakanı Boris Johnson - Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
DÜNYA
Johnson ve Macron, 31 kişinin öldüğü kaza sonrası düzensiz göçü görüştü
06:00
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:17Kadın terliklerinden uyuşturucu çıktı
15:07Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı
15:06Kanye West, Kim Kardashian'a dönmek istiyor: Tanrı bizi bir araya getirecek
15:00Bahçeli: Döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla devrilmeyeceğiz
14:57Rusya: Ermenistan, Türkiye ile ilişkilerde arabulucu olmamızı istedi
14:54AB'den 5-11 yaş arası çocuklara Kovid aşısı yapılmasına onay
14:51Peskov, CIA Direktörü Burns'ün Havana Sendromu'yla ilgili imalarını reddetti
14:50Erdoğan: Türkiye Maarif Vakfı, eğitimde fırsat eşitliğinin temininde önemli rol oynuyor
14:50Pfizer'den eski çalışanına 'Kovid aşısının sırlarını çaldığı' suçlamasıyla dava
14:43Rusya uzaya yeni askeri uydu gönderdi
14:42İYİ Parti Grup Başkanvekili Usta: Bugün Meclis'te muhalefet partileri olarak yan yana geleceğiz
14:38Baraj gölünde toplu balık ölümleri meydana geldi
14:24Norveç'te Noel Baba, yeni yılda 'erkek arkadaşına kavuştu'
14:23Financial Times analizi: Türkiye'nin önünde iki seçenek var
14:21Tire Süt Kooperatifi Başkanı: 40 yıllık çiftçiyim, böyle bir kriz yaşamadık
14:19Avustralya, hükümet karşıtı protestoların şiddetlendiği Solomon Adaları'na asker gönderiyor
14:15Emine Erdoğan: Kadınlara kalkan elleri asla affetmeyeceğiz
14:10Merkez Bankası: Enflasyonun kısa vadede oynak seyir göstermesi bekleniyor
14:04Bursa’da genç kızı takip eden Afganistanlı şüpheli gözaltına alındı
14:00Liseli kızlar arasında ekmek bıçaklı kavga