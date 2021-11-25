https://tr.sputniknews.com/20211125/mans-denizinin-en-buyuk-siginmaci-faciasi-ingiltere-ve-fransa-birbirini-sucladi-1051145047.html

Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı

Manş Denizi'nin en büyük sığınmacı faciası: İngiltere ve Fransa birbirini suçladı

Fransa'dan İngiltere'ye gitmek isteyen sığınmacıların bulunduğu bir botun batması sonucu 27 kişinin hayatını kaybetmesi, Manş Denizi'nde yaşanan en büyük... 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T15:07+0300

2021-11-25T15:07+0300

2021-11-25T15:09+0300

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Manş Denizi üzerinden İngiltere'ye doğru hareket eden bir sığınmacı botu Fransa'nın Calais kenti yakınlarında battı. Olayda 27 kişi boğularak hayatını kaybetti.Uluslararası Göç Örgütü, olayın Manş Denizi'nde veri toplamaya başladıkları 2014 yılından bu yana gerçekleşen en ölümlü olay olduğunu belirtti.İngiltere: Sorunu çözmek için Fransa'ya asker gönderebilirizFacianın ardından iki ülke birbirini suçlarken İngiltere Başbakanı Boris Johnson’ın Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’a bir öneride bulunduğu da aktarıldı. İngiliz basını, Johnson’ın Macron’la dün görüştüğünü ve “Bu sorunu çözmek için yüzlerce İngiliz askerini Fransa’ya gönderebiliriz” dediğini duyurdu. Johnson ayrıca “Bu insan kaçakçıları cinayet işledi ve paçayı sıyırıyorlar” ifadesini de kullandı.Johnson'ın "Bazı ortaklarımızı, özellikle de Fransızları, durumun hak ettiğini düşündüğümüz şekilde yapmaya ikna etmekte zorlandık" açıklamasının ardından, İngiliz İçişleri Bakanı Priti Patel, konuya ilişkin Fransız mevkidaşıyla temas kuracaklarını ifade etti.Fransa: İngiltere'de kötü bir mülteci idaresi varFransa İçişleri Bakanı Gerald Darmanin ise RTL radyosuna verdiği demeçte, "(İngiltere'de kötü bir mülteci idaresi var" dedi.Darmanin konunun 'uluslararası bir sorun' olduğunu dile getirerek, "Belçikalı, Alman ve İngiliz dostlarımıza, uluslararası seviyede çalışan insan kaçakçılarıyla mücadelemizde bize yardım etmeleri gerektiğini söylüyoruz" dedi. Darmanin, dün geceki olaya ilişkin gözaltına alınan kaçakçılardan birinin, botu Almanya'dan satın aldığının da altını çizdi.Auberge de Migrants isimli sivil toplum kuruluşunun yaptığı açıklamada ise, "yalnızca kaçakçıları suçlamak, İngiliz ve Fransız yetkililerinin sorumluluğunu saklama amacı taşıyor" ifadeleri kullanılırken, bölgede sığınmacı hareketlerini engelleme amacıyla arttırılan güvenlik tedbirlerinin kaçakçıları ve sığınmacıları daha fazla risk almaya ittiği belirtildi.Çarşamba gecesi yaşanan sığınmacı faciası, bu yıl İngiltere'ye ulaşmak isterken Manş Denizi'nde 14 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından gerçekleşti.Manş Denizi'nde 2020'de 7 kişi ölmüş, 2 kişi kaybolmuştu. 2019'da ise ölenlerin sayısı 4 olarak tespit edilmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211125/johnson-ve-macron-31-kisinin-oldugu-kaza-sonrasi-duzensiz-gocu-gorustu-1051129216.html

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fransa, ingiltere, sığınmacı, manş denizi, sığınmacı krizi, sığınmacı botu