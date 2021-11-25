https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-bankacilarla-bir-araya-geldi-1051153548.html
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T18:41+0300
2021-11-25T18:41+0300
2021-11-25T18:41+0300
ekonomi
türkiye
türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
banka
türkiye bankalar birliği (tbb)
şahap kavcıoğlu
katılım bankaları
ticaret bankaları
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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı. Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.
https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-enflasyonun-kisa-vadede-oynak-seyir-gostermesi-bekleniyor-1051141900.html
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türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, türkiye bankalar birliği (tbb), şahap kavcıoğlu, katılım bankaları, ticaret bankaları
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı.
Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.
Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı.
Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.