https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-baskani-kavcioglu-bankacilarla-bir-araya-geldi-1051153548.html

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu, bankacılarla bir araya geldi

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, İstanbul'da Bankalar Birliği ile görüşmek için birliğin merkezine giriş yaptı. Kritik toplantı başladı. 25.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-25T18:41+0300

2021-11-25T18:41+0300

2021-11-25T18:41+0300

ekonomi

türkiye

türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)

banka

türkiye bankalar birliği (tbb)

şahap kavcıoğlu

katılım bankaları

ticaret bankaları

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Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ekonomide yaşanan son gelişmeleri değerlendirmek üzere Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar ve bankaların genel müdürleriyle bir araya geldi.Türkiye Bankalar Birliği binasında düzenlenen toplantıya bankaların genel müdürlerinin ardından Kavcıoğlu giriş yaptı. Kavcıoğlu toplantı öncesi bir açıklama yapmadı.

https://tr.sputniknews.com/20211125/merkez-bankasi-enflasyonun-kisa-vadede-oynak-seyir-gostermesi-bekleniyor-1051141900.html

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türkiye, türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb), banka, türkiye bankalar birliği (tbb), şahap kavcıoğlu, katılım bankaları, ticaret bankaları