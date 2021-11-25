https://tr.sputniknews.com/20211125/polonya-mahkemesi-avrupa-insan-haklari-sozlesmesinin-bir-kismini-anayasaya-aykiri-buldu-1051124202.html
Polonya mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir kısmını anayasaya aykırı buldu
Polonya mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir kısmını anayasaya aykırı buldu
Polonya Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir kısmının ülkenin anayasasına aykırı olduğuna karar verdi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T00:05+0300
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Polonya Anayasa Mahkemesi'nin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bazı ülkelerin anayasa mahkemesi yargıçlarının seçiminin yasallığını değerlendirme yetkisini veren maddenin Polonya Anayasasına aykırı olduğu ifade edildi.Bu yetkiye itiraz eden Polonya Başsavcısı ve Adalet Bakanı Zbignev Zebro, mahkemeden bu maddenin mevcut anayasaya uygunluğunu incelemesini istemişti.Daha önce Polonya Anayasa Mahkemesi, AB hukukunun ulusal mevzuata üstünlüğünü reddetmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211027/abnin-en-ust-mahkemesinden-yargi-bagimsizligina-mudahale-eden-polonyaya-gunde-1-milyon-euro-ceza-1050238065.html
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polonya, avrupa birliği, avrupa insan hakları mahkemesi (aihm), avrupa insan hakları sözleşmesi, anayasa
Polonya mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir kısmını anayasaya aykırı buldu
Polonya Anayasa Mahkemesi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin bir kısmının ülkenin anayasasına aykırı olduğuna karar verdi.
Polonya Anayasa Mahkemesi'nin kararında, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) bazı ülkelerin anayasa mahkemesi yargıçlarının seçiminin yasallığını değerlendirme yetkisini veren maddenin Polonya Anayasasına aykırı olduğu ifade edildi.
Bu yetkiye itiraz eden Polonya Başsavcısı ve Adalet Bakanı Zbignev Zebro, mahkemeden bu maddenin mevcut anayasaya uygunluğunu incelemesini istemişti.
Daha önce Polonya Anayasa Mahkemesi, AB hukukunun ulusal mevzuata üstünlüğünü reddetmişti.