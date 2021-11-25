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https://tr.sputniknews.com/20211125/tunus-fakli-ulkelerde-gorev-yapan-15-diplomatini-gorevden-aldi-1051127059.html
Tunus, faklı ülkelerde görev yapan 15 diplomatını görevden aldı
Tunus, faklı ülkelerde görev yapan 15 diplomatını görevden aldı
Tunus, farklı ülkelerde görev yapan 15 diplomatının görevine son verdi. 25.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-25T01:41+0300
2021-11-25T01:41+0300
dünya
tunus
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Tunus resmi gazetesinde yayınlanan kararnamede, görevden alınan 15 diplomatın 12 farklı ülkede görev yaptığı duyuruldu.Aralarında büyükelçi, konsolos ve konsolosluk görevlilerinin de yer aldığı diplomatların Berlin, Ankara, Pekin, Vagadugu, Pretorya, Abuja, Abidjan, Varşova, Roma, Palermo, Grenoble, Liyon, Montreal ve Brazavil’de görev yaptıkları belirtildi.Kararnamede, diplomatların neden görevden alındığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından aralarında üst düzey yetkilerinin de olduğu birçok yönetici ve devlet memurunu görevden almıştı.Cumhurbaşkanı Said’in 'olağanüstü kararları'Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararname yayımladı.Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.
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tunus, diplomat, kays said

Tunus, faklı ülkelerde görev yapan 15 diplomatını görevden aldı

01:41 25.11.2021
© REUTERS / Zoubeir SouissiTunus Cumhurbaşkanı Kays Said
Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said - Sputnik Türkiye, 1920, 25.11.2021
© REUTERS / Zoubeir Souissi
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Tunus, farklı ülkelerde görev yapan 15 diplomatının görevine son verdi.
Tunus resmi gazetesinde yayınlanan kararnamede, görevden alınan 15 diplomatın 12 farklı ülkede görev yaptığı duyuruldu.
Aralarında büyükelçi, konsolos ve konsolosluk görevlilerinin de yer aldığı diplomatların Berlin, Ankara, Pekin, Vagadugu, Pretorya, Abuja, Abidjan, Varşova, Roma, Palermo, Grenoble, Liyon, Montreal ve Brazavil’de görev yaptıkları belirtildi.
Kararnamede, diplomatların neden görevden alındığına dair herhangi bir bilgi verilmedi.
Cumhurbaşkanı Kays Said, parlamentonun çalışmalarını dondurduğu ve başbakanı azlettiği 25 Temmuz kararlarının ardından aralarında üst düzey yetkilerinin de olduğu birçok yönetici ve devlet memurunu görevden almıştı.

Cumhurbaşkanı Said’in 'olağanüstü kararları'

Cumhurbaşkanı Kays Said, 25 Temmuz'da Meclis'in çalışmalarını dondurması ve başbakanı azletmesinin ardından 22 Eylül'de de bir dizi yeni kararname yayımladı.
Bu kararnamelerle Cumhurbaşkanı'nın yasama ve yürütme yetkisi genişletildi, ayrıca yasa tekliflerinin Anayasa'ya uygunluğunu denetleyen geçici komisyon da feshedildi.
Bu süreçte Said'in atadığı yeni Başbakan Necla Buden Ramazan'ın oluşturduğu kabine 11 Ekim'de yemin ederek göreve başladı.
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