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AK Partili Aydemir: Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında kuyruk yok, araç sayısı fazla
AK Partili Aydemir: Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında kuyruk yok, araç sayısı fazla
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar ile ilgili bir soruya, "Zamlarla ilgili kuyruk yok, Kuyruk nereden... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T10:40+0300
2021-11-26T10:40+0300
politika
ak parti
benzin
zam
ibrahim aydemir
kuyruk
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te açıklamalarda bulundu.Bir gazetecinin "Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna yanıt veren Aydemir şunları söyledi:"Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum."
https://tr.sputniknews.com/20211102/ak-partili-aydemir-bizden-once-dogalgaz-kac-vilayetteydi-bircok-kurumda-kalorifer-yoktu-1050391443.html
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ak parti, benzin, zam, ibrahim aydemir, kuyruk

AK Partili Aydemir: Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında kuyruk yok, araç sayısı fazla

10:40 26.11.2021
© AAAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar ile ilgili bir soruya, "Zamlarla ilgili kuyruk yok, Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Araç sayısı fazla ondan kaynaklı" yanıtını verdi.
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, TBMM Plan Bütçe Komisyonu'ndaki görüşmelerin ardından Meclis'te açıklamalarda bulundu.
Bir gazetecinin "Akaryakıt zamları sonrası benzin istasyonlarında oluşan araç sıralarıyla ilgili bir değerlendirmeniz olur mu?" sorusuna yanıt veren Aydemir şunları söyledi:
"Zamlarla ilgili benzin istasyonlarında bir kuyruk yok arkadaşlar. Kuyruk nereden kaynaklanıyor biliyor musun? Bunu ben Plan Bütçe Komisyonunda bir iki defa daha altını çizerek söyledim. Araç sayısı fazla ondan kaynaklı. Bunu ara ara o resimleri gösterip sanki efendim zamlardan kaynaklı kuyruk varmış gibi göstermeye çalışan özellikle trol medyada bir kesim var. Onların aktarımıdır bu. Dolayısıyla böyle bir şey yoktur diyorum."
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
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AK Partili Aydemir: Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi, birçok kurumda kalorifer yoktu
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