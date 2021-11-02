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https://tr.sputniknews.com/20211102/ak-partili-aydemir-bizden-once-dogalgaz-kac-vilayetteydi-bircok-kurumda-kalorifer-yoktu-1050391443.html
AK Partili Aydemir: Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi, birçok kurumda kalorifer yoktu
AK Partili Aydemir: Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi, birçok kurumda kalorifer yoktu
AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi? İktidarımızdan önce birçok kurumda kalorifer... 02.11.2021, Sputnik Türkiye
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ekonomi
doğalgaz
durmuş yılmaz
ibrahim aydemir
kalorifer
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TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, görüşmeler sırasında şunları söyledi:ANKA haber Ajansı'nın haberine göre Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:Muhalefet milletvekillerinin tepkileri üzerine Aydemir, “Bizden önce ne vardı arkadaşlar. Her halimiz vatandaşın içinde geçiyor” diye yanıt verdi.İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Aydemir’in sözlerine şu karşılığı verdi:
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doğalgaz, durmuş yılmaz, ibrahim aydemir, kalorifer

AK Partili Aydemir: Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi, birçok kurumda kalorifer yoktu

01:20 02.11.2021 (güncellendi: 01:24 02.11.2021)
© AAAK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir
AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir - Sputnik Türkiye, 1920, 02.11.2021
© AA
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AK Parti Erzurum Milletvekili Aydemir, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda “Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi? İktidarımızdan önce birçok kurumda kalorifer yoktu” dedi. İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Aydemir'e “Tekerlek daha icat edilmemişti. Mağarada yaşıyorduk. 20 yıl önce bir idare geldi. Bizi bugünkü güne ışınladı” yanıtını verdi.
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın 2022 yılı bütçesi üzerindeki görüşmeler sürüyor. AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, görüşmeler sırasında şunları söyledi:

“O kadar detaylı anlatım oldu ki, şu kitapçığı hakkıyla okuyan ya da takip eden muhalefetin suallerinin tamamına cevap verildiğini görür. Hep yokluk üzerine kurgulanmış bir muhalefet anlayışı. Sadece hayır kavramı üzerine inşa edilmiş bir muhalefet anlayışı var. Teşekkür etmek lazım, demek lazım ki geldiğimiz nokta hakikaten bir mesafedir. Bir arkadaşımız şunu söylüyor, ‘Enerji Bakanlığı bütçesi görüşülürken yüzde 48 zam açıklanıyor.’ Bu bizim mertliğimize, netliğimize çok net bir biçimde örnektir. Bizim popülist olmadığımızı gösterir. Bütçe görüşmeleri yapılırken bunu yapıyoruz. Biz samimiyiz. Bizden önce doğalgaz hangi ildeydi. Kaç vilayetteydi. Biz şimdi bütün ilçelere aktarıyoruz. Bizim iktidarımızdan önce birçok kurumda kalorifer yoktu.”

ANKA haber Ajansı'nın haberine göre Aydemir, sözlerine şöyle devam etti:
"Niye itiraz ediyorsunuz? 1942 yılında ekmek karneye bağlıydı. O yıllarda kaos vardı. Pandemi şartlarından bahsetmiyorsun, bütün suçu AK Parti’ye yüklemeye çalışıyorsun. Bunu yapmayacaksın. Herkese hizmeti, vatana hizmet olarak gören bir anlayış var. Bugün Rusya vanayı kesse Avrupa kettle ısıtamaz. Örnek alın bakın, dünya örnek alıyor. Daha önce bu ülkede gaz yağı kuyrukları vardı. Gaz ocakları vardı. O ocaklara gaz yağı bulunamazdı. Siyasetimizin özünde insan var. Yenilebilir enerji kavramı da bizimle hayat buldu."
Muhalefet milletvekillerinin tepkileri üzerine Aydemir, “Bizden önce ne vardı arkadaşlar. Her halimiz vatandaşın içinde geçiyor” diye yanıt verdi.
İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, Aydemir’in sözlerine şu karşılığı verdi:

“Tekerlek daha icat edilmemişti. Mağarada yaşıyorduk. Ateşte yeni icat edilmişti. Ağaç kavuklarındaydık. Üstümüzü çınar ağacının incir ağacının yapraklarıyla örtüyorduk. Basit bir hayat yaşıyorduk. 20 yıl önce bir idare geldi. Bize pantolon giydirdi. Boynumuza kravat taktı bizi bugünkü güne ışınladı. Bize düşen görev bu yapılan iyiliği unutmamak. İbrahim Bey burada yok, ama tarihin arşivlerine geçecek çok iyi bir konuşma yaptı. Artık biz mağara kovuklarından çıktık. Televizyonumuz var. Buzdolabımız var. Bundan sonra bir iyilik daha yaparsanız şu doğalgaz ve elektrikten kurtarırsınız şu hayat çok daha kolaylaşır. Bu tarihi konuşma gerçekten önemli bir konuşma. Ama şunu da unutmayın ki bu mağara adamının biriktirdiği serveti 2001-2002 yılında görevi devraldığınızda. Satarak ülkeyi belli bir yere getirdiniz ve enflasyonu aşağıya çektiniz. Bugün aynı meseleyi sorunu çözebilmek için TEİAŞ’ı özelleştiriyorsunuz."

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