AK Partili Aydemir: Bizden önce doğalgaz kaç vilayetteydi, birçok kurumda kalorifer yoktu

“Tekerlek daha icat edilmemişti. Mağarada yaşıyorduk. Ateşte yeni icat edilmişti. Ağaç kavuklarındaydık. Üstümüzü çınar ağacının incir ağacının yapraklarıyla örtüyorduk. Basit bir hayat yaşıyorduk. 20 yıl önce bir idare geldi. Bize pantolon giydirdi. Boynumuza kravat taktı bizi bugünkü güne ışınladı. Bize düşen görev bu yapılan iyiliği unutmamak. İbrahim Bey burada yok, ama tarihin arşivlerine geçecek çok iyi bir konuşma yaptı. Artık biz mağara kovuklarından çıktık. Televizyonumuz var. Buzdolabımız var. Bundan sonra bir iyilik daha yaparsanız şu doğalgaz ve elektrikten kurtarırsınız şu hayat çok daha kolaylaşır. Bu tarihi konuşma gerçekten önemli bir konuşma. Ama şunu da unutmayın ki bu mağara adamının biriktirdiği serveti 2001-2002 yılında görevi devraldığınızda. Satarak ülkeyi belli bir yere getirdiniz ve enflasyonu aşağıya çektiniz. Bugün aynı meseleyi sorunu çözebilmek için TEİAŞ’ı özelleştiriyorsunuz."