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Alkole bir zam daha
Alkole bir zam daha
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T11:44+0300
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türkiye
alkol
zam
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
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Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, viski ve votka fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 zamlandığını belirterek, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadesini kullandı.Aybaş ayrıca, "Bunlar maliyet ve kur zammı daha ÖTV zammı kapıda" dedi. Kasım ayının başında da Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine zam gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211113/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-rakiya-zam-geldi-1050761923.html
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alkol, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş

Alkole bir zam daha

11:44 26.11.2021 (güncellendi: 11:58 26.11.2021)
© AAAlkol satışı
Alkol satışı - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, viski ve votka fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 zamlandığını belirterek, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadesini kullandı.
Aybaş ayrıca, "Bunlar maliyet ve kur zammı daha ÖTV zammı kapıda" dedi.
Kasım ayının başında da Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine zam gelmişti.
Rakı kadehi - Sputnik Türkiye, 1920, 13.11.2021
TÜRKİYE
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Aybaş: Rakıya zam geldi
13 Kasım, 10:15
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