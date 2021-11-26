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Alkole bir zam daha
Alkole bir zam daha
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T11:44+0300
2021-11-26T11:44+0300
2021-11-26T11:58+0300
türkiye
alkol
zam
türkiye tekel bayileri platformu
özgür aybaş
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Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, viski ve votka fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 zamlandığını belirterek, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadesini kullandı.Aybaş ayrıca, "Bunlar maliyet ve kur zammı daha ÖTV zammı kapıda" dedi. Kasım ayının başında da Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine zam gelmişti.
https://tr.sputniknews.com/20211113/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-rakiya-zam-geldi-1050761923.html
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alkol, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş
Alkole bir zam daha 11:44 26.11.2021 (güncellendi: 11:58 26.11.2021)
Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı.
Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, viski ve votka fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 zamlandığını belirterek, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadesini kullandı.
Aybaş ayrıca, "Bunlar maliyet ve kur zammı daha ÖTV zammı kapıda" dedi.
Kasım ayının başında da Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine zam gelmişti.