https://tr.sputniknews.com/20211126/alkole-bir-zam-daha-1051170171.html

Alkole bir zam daha

Alkole bir zam daha

Türkiye Tekel Bayiler Platformu Başkanı Özgür Aybaş, alkole bugün itibarıyla zam geldiğini açıkladı. 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T11:44+0300

2021-11-26T11:44+0300

2021-11-26T11:58+0300

türkiye

alkol

zam

türkiye tekel bayileri platformu

özgür aybaş

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Aybaş, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, viski ve votka fiyatlarının yaklaşık yüzde 5 zamlandığını belirterek, "Alkol zammı hayırlı olsun artık durdurulamayacak gibi" ifadesini kullandı.Aybaş ayrıca, "Bunlar maliyet ve kur zammı daha ÖTV zammı kapıda" dedi. Kasım ayının başında da Efe Alkollü İçecekler Ticaret A.Ş.’ye ait rakı çeşitlerine zam gelmişti.

https://tr.sputniknews.com/20211113/turkiye-tekel-bayiler-platformu-baskani-aybas-rakiya-zam-geldi-1050761923.html

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alkol, zam, türkiye tekel bayileri platformu, özgür aybaş