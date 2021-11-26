Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
KORONAVİRÜS
Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına ilişkin tüm gelişmeler
https://tr.sputniknews.com/20211126/cinde-yurt-ici-kaynakli-yeni-kovid-19-salgini-1051190321.html
Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını
Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını
Çin, ekimde başlayan yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını yeni kontrol altına almışken Yangzı Nehri deltasında üç kente yayılan yeni... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T21:51+0300
2021-11-26T21:51+0300
koronavirüs
çin
şanghay
salgın
vaka
koronavirüs
kovid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1051190294_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_3ef6549b75465b28356251dee83796a4.jpg
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Şanghay'da 3 kadın arkadaşın dün sabah yapılan testlerinin pozitif çıktığı, kadınların yakın temasta bulunduğu, Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentindeki 2 ve Jiangsu eyaletinin Sucou kentindeki 1 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.Kadınların geçen hafta sonu Hangcou'dan iki erkek arkadaşlarıyla Sucou'da yemekte bir araya geldiği, aynı kentte grupla yakın temastaki bir başka kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.Nereden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen vakalarla ilgili filyasyon çalışmaları sürerken bağlantılı vaka sayısının artacağından endişe ediliyor.Ekim salgınının vaka sayıları tek haneye düşmüştüAltı yeni vaka, ekimde ortaya çıkan ve 21 bölgede 1300'den fazla kişiye yayılan yurt içi kaynaklı vaka dalgasının büyük ölçüde kontrole alındığı zamana denk geldi.Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saate yalnızca kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde yerel kaynaklı 2 yeni vakaya rastlandığı bildirdi.Yurt içi kaynaklı salgında vaka sayısı 8 gündür tek haneli rakamlarda seyrediyor.İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı vakalar nedeniyle çok sayıda şehir ve yerleşimde karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanmıştı.Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.Hükûmet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor.Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 583 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 860 hastanın tedavisi sürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20211115/cinde-11-binden-fazla-universite-ogrencisi-kovid-19dan-karantinaya-alindi-1050822682.html
çin
şanghay
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1051190294_20:0:1087:800_1920x0_80_0_0_bd7e4d434eb38c5be1a63623fa9e860f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, şanghay, salgın, vaka, koronavirüs, kovid-19

Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını

21:51 26.11.2021
© REUTERS / Aly SongÇin - koronavirüs
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© REUTERS / Aly Song
Abone ol
Çin, ekimde başlayan yurt içi kaynaklı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarını yeni kontrol altına almışken Yangzı Nehri deltasında üç kente yayılan yeni bir salgınla karşı karşıya kaldı.
Yerel yönetimden yapılan açıklamada, Şanghay'da 3 kadın arkadaşın dün sabah yapılan testlerinin pozitif çıktığı, kadınların yakın temasta bulunduğu, Cıciang eyaletine bağlı Hangcou kentindeki 2 ve Jiangsu eyaletinin Sucou kentindeki 1 kişide daha virüs tespit edildiği duyuruldu.
Kadınların geçen hafta sonu Hangcou'dan iki erkek arkadaşlarıyla Sucou'da yemekte bir araya geldiği, aynı kentte grupla yakın temastaki bir başka kişide daha Kovid-19'a rastlandığı belirtildi.
Nereden kaynaklandığı henüz belirlenemeyen vakalarla ilgili filyasyon çalışmaları sürerken bağlantılı vaka sayısının artacağından endişe ediliyor.

Ekim salgınının vaka sayıları tek haneye düşmüştü

Altı yeni vaka, ekimde ortaya çıkan ve 21 bölgede 1300'den fazla kişiye yayılan yurt içi kaynaklı vaka dalgasının büyük ölçüde kontrole alındığı zamana denk geldi.
Ulusal Sağlık Komisyonu, son 24 saate yalnızca kuzeydoğudaki Liaoning eyaletinin Dalian kentinde yerel kaynaklı 2 yeni vakaya rastlandığı bildirdi.
Yurt içi kaynaklı salgında vaka sayısı 8 gündür tek haneli rakamlarda seyrediyor.
İç Moğolistan Özerk Bölgesi ve Heilongciang eyaletindeki sınır bölgelerinden yayıldığı tahmin edilen yurt içi kaynaklı vakalar nedeniyle çok sayıda şehir ve yerleşimde karantina, toplu testler ve seyahat kısıtlamaları gibi tedbirler uygulanmıştı.
Çin, Kovid-19 vakalarını ortaya çıktıkları yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen "sıfır vaka" stratejisini uyguluyor. Strateji karantina, seyahat kısıtlaması, toplu test gibi katı ve geniş ölçekli tedbirlerin alınmasını zorunlu kılıyor.
Hükûmet, tüm maliyetlerine karşın stratejiyi uygulamakta ısrar ederken bunun Delta varyantı gibi virüsün bulaşıcılığı yüksek mutasyonlar karşısında sürdürülüp sürdürülemeyeceği tartışılıyor.
Kovid-19 salgınında ilk vakaların ortaya çıktığı Çin ana karasında bugüne dek 98 bin 583 vaka tespit edildi, 4 bin 636 kişi hayatını kaybetti, 860 hastanın tedavisi sürüyor.
Çin - koronavirüs - Sputnik Türkiye, 1920, 15.11.2021
KORONAVİRÜS
Çin'de 11 binden fazla üniversite öğrencisi Kovid-19'dan karantinaya alındı
15 Kasım, 17:30
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
23:25Türkiye ilk kez İran'dan spot boru gazı ithalatı yapacak
23:18ABD ve Avrupa Birliği'nden Türkiye'ye Osman Kavala tepkisi
22:59Ankara’da halk ekmeğe zam yok
22:55TBMM Başkanı Şentop: Türkiye-İspanya ilişkileri kapsamlı ortaklığa dönüşen bir yola girdi
22:50Rusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak
22:47Gintsburg: Kovid-19'un yeni varyantına karşı en etkili aşı muhtemelen Sputnik V olacak
22:34İstanbul'da ulaşıma zam teklifi ertelendi
22:26NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: Nükleer silahın olmadığı bir dünyada yaşamak istiyoruz
22:23AB: Asya ile yatırımlarımızı daha önce hiç olmadığı kadar yoğunlaştıracağız
22:16Silivri'de yılbaşı için hazırlanan 3 ton sahte alkol ele geçirildi
22:08Sarıgül: Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, bölgenin kalkınmasını arzu ediyorum
22:07Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan 'Nu varyantı' uyarısı: Uçuş yasakları ve karantina uygulamalıyız
21:56Brent petrolün varil fiyatı 73 doların altına düştü
21:55ABD Dışişleri: NATO, Ukrayna'nın savunma yeteneğini geliştirmek için çok şey yaptı
21:51Çin'de yurt içi kaynaklı yeni Kovid-19 salgını
21:40AB'den Kovid-19'un yeni varyantı nedeniyle bazı Afrika ülkelerine seyahat kısıtlaması
21:39Rus Dışişleri: Afganistan'dan gelen göç baskısı Rusya'yı etkileyebilir
21:24Bakan Koca: Nu varyantı sebebiyle 5 ülkeden Türkiye'ye seyahate izin verilmeyecek
21:12Dünya Sağlık Örgütü, yeni varyanta 'Omicron' adını verdi
21:06Stefan Kuntz: En zor yol C Yolu'ydu, biz de oradayız