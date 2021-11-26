https://tr.sputniknews.com/20211126/dso-avrupa-direktoru-rusya-yil-sonuna-kadar-sputnik-v-ile-ilgili-ek-bilgi-sunacak-1051161680.html

DSÖ Avrupa Direktörü: Rusya yıl sonuna kadar Sputnik V ile ilgili ek bilgi sunacak

DSÖ Avrupa Direktörü: Rusya yıl sonuna kadar Sputnik V ile ilgili ek bilgi sunacak

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Avrupa Direktörü Dr. Hans Kluge, Rusya’nın bu yılın sonuna kadar Sputnik V aşısıyla ilgili ek bilgiler sunacağını, yeni denetim... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T00:41+0300

2021-11-26T00:41+0300

2021-11-26T00:41+0300

koronavirüs

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Kluge, Rossiya1 televizyonuna açıklamasında, “Sadece Kovid-19 değil diğer hastalıklara karşı aşıların geliştirilmesindeki muazzam çabaları için Rusya'ya çok minnettar olmalıyız. Sputnik V aşısının tesciliyle ilgili konuyla doğrudan DSÖ’nün Cenevre’deki Genel Direktörü ilgileniyor. Rusya Doğrudan Yatırım Fonu heyetinin Dışişleri Bakanlığı çalışanlarıyla birlikte geçen Cuma günü Genel Direktörü ziyaret ettiğini biliyorum” ifadesini kullandı. Yetkili, “Onlar, bu yılın sonuna kadar bazı bilgiler daha gönderme konusunda anlaşmaya vardı. Ardından DSÖ ve Yatırım Fonu yeni denetim için takvim belirleyecek” diye ekledi.

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