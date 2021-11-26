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Erdoğan: Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok
Erdoğan: Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de toplu açılış töreninde "Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok" dedi. 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:01+0300
2021-11-26T17:01+0300
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türkiye
izmir
recep tayyip erdoğan
cumhurbaşkanı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuşuyor.Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
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izmir, recep tayyip erdoğan, cumhurbaşkanı
Erdoğan: Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok
17:01 26.11.2021 (güncellendi: 17:16 26.11.2021)
Ayrıntılar geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de toplu açılış töreninde "Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'deki toplu açılış töreninde konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları şöyle:
Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok.
Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.
Hatırlayın, CHP'nin iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önünde yazarkasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı?
Gençler ben de deliler gibi sizlere aşığım. Sizin aşkınızı boşa çıkarmayız.
Ne zaman biz IMF borcunu kapatıp bu kuruluşla anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik, başımız beladan kurtulmadı.
Merkez Bankasının döviz rezervi neydi biliyor musunuz? 27,5 milyar dolar. Şimdi 127 milyar dolar. Nereden, nereye