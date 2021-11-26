Erdoğan: Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok

Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok. Bay Kemal'in yalandan başka sermayesi yok, dürüstlük yok.

Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırma imkanına sahibiz. Afetlerin önüne geçemeyiz ama devlet olarak vatandaşın mağduriyetini ortadan kaldırma imkanına sahibiz.

Hatırlayın, CHP'nin iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önünde yazarkasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı? Hatırlayın, CHP'nin iktidarda olduğu dönemde gecelik yüzde 7500'leri bulan faizleri gördü mü? Bu ülke onların döneminde başbakanlığın önünde yazarkasa fırlatıldığı sıkıntılı günleri yaşadı mı?

Gençler ben de deliler gibi sizlere aşığım. Sizin aşkınızı boşa çıkarmayız. Gençler ben de deliler gibi sizlere aşığım. Sizin aşkınızı boşa çıkarmayız.

Ne zaman biz IMF borcunu kapatıp bu kuruluşla anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik, başımız beladan kurtulmadı. Ne zaman biz IMF borcunu kapatıp bu kuruluşla anlaşma yapmayacağımızı ilan ettik, başımız beladan kurtulmadı.