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https://tr.sputniknews.com/20211126/evde-besledigi-piton-yilanini-tiktoktan-paylasti-8-bin-692-lira-ceza-yedi-1051174570.html
Evde beslediği piton yılanını TikTok'tan paylaştı, 8 bin 692 lira ceza yedi
Evde beslediği piton yılanını TikTok'tan paylaştı, 8 bin 692 lira ceza yedi
Kırıkkale'de evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından el... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T13:45+0300
2021-11-26T13:46+0300
piton yılanı
türkiye
para cezası
tiktok
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Kırıkkale'de yaşayan B.M. isimli bir genç, Afrika kökenli ball python (top piton) cinsi yılanın görüntülerini TikTok'tan paylaştı.Sosyal medya üzerindeki hayvanlar ile ilgili paylaşımları takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, B.M.'nin paylaştığı piton yılanını görünce harekete geçti. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.Mç'nin Ovacık Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti.Yılanı besleyen B.M.'ye ise 8 bin 692 lira idari para cezası uyguladı. B.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.El konulan piton yılanı ise Doğa koruma ekiplerince, Kayseri'deki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20210628/penceleri-ve-disleri-cekilmis-halde-goruntuleri-paylasilan-aslan-kurtarildi--1044836151.html
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piton yılanı, para cezası, tiktok

Evde beslediği piton yılanını TikTok'tan paylaştı, 8 bin 692 lira ceza yedi

13:45 26.11.2021 (güncellendi: 13:46 26.11.2021)
© İHAKırıkkale'de Afrika kökenli piton yılanını evde besleyen kişi, el koyan doğa koruma müdürlüğü ekipleri
Kırıkkale'de Afrika kökenli piton yılanını evde besleyen kişi, el koyan doğa koruma müdürlüğü ekipleri - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İHA
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Kırıkkale'de evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından el konulan yılan ise hayvanat bahçesine teslim edildi.
Kırıkkale'de yaşayan B.M. isimli bir genç, Afrika kökenli ball python (top piton) cinsi yılanın görüntülerini TikTok'tan paylaştı.
Sosyal medya üzerindeki hayvanlar ile ilgili paylaşımları takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, B.M.'nin paylaştığı piton yılanını görünce harekete geçti. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.Mç'nin Ovacık Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti.
© İHA4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yılana el konuldu.
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yılana el konuldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu ilgili maddesi gereği uluslararası sözleşmelerle ticareti yasaklanan yılana el konuldu.
© İHA
Yılanı besleyen B.M.'ye ise 8 bin 692 lira idari para cezası uyguladı. B.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.
El konulan piton yılanı ise Doğa koruma ekiplerince, Kayseri'deki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.
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