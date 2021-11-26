https://tr.sputniknews.com/20211126/evde-besledigi-piton-yilanini-tiktoktan-paylasti-8-bin-692-lira-ceza-yedi-1051174570.html

Evde beslediği piton yılanını TikTok'tan paylaştı, 8 bin 692 lira ceza yedi

Evde beslediği piton yılanını TikTok'tan paylaştı, 8 bin 692 lira ceza yedi

Kırıkkale'de evinde beslediği Afrika kökenli piton yılanının görüntüsünü TikTok'tan paylaşan gence, 8 bin 692 lira para cezası kesildi. Ekipler tarafından el... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T13:45+0300

2021-11-26T13:45+0300

2021-11-26T13:46+0300

piton yılanı

türkiye

para cezası

tiktok

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Kırıkkale'de yaşayan B.M. isimli bir genç, Afrika kökenli ball python (top piton) cinsi yılanın görüntülerini TikTok'tan paylaştı.Sosyal medya üzerindeki hayvanlar ile ilgili paylaşımları takip eden İl Emniyet Müdürlüğü Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği (HAYDİ) ekipleri, B.M.'nin paylaştığı piton yılanını görünce harekete geçti. Polis ekipleri, Doğa Koruma ve Tabiat Milli Parkla Şube Müdürlüğü görevlileri ile birlikte B.Mç'nin Ovacık Mahallesi'nde ikamet ettiği eve gitti.Yılanı besleyen B.M.'ye ise 8 bin 692 lira idari para cezası uyguladı. B.M. hakkında da adli işlem başlatıldı.El konulan piton yılanı ise Doğa koruma ekiplerince, Kayseri'deki bir hayvanat bahçesine teslim edildi.

https://tr.sputniknews.com/20210628/penceleri-ve-disleri-cekilmis-halde-goruntuleri-paylasilan-aslan-kurtarildi--1044836151.html

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piton yılanı, para cezası, tiktok