Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211126/fatih-terim-evlatlarimin-neler-yapabilecegini-soylemistim-1051162832.html
Fatih Terim: Evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim
Fatih Terim: Evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri güzel bir akşam yaşadıklarını söyledi. Terim, "Oynadığımız... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T01:27+0300
2021-11-26T01:27+0300
spor
galatasaray
fatih terim
marsilya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951835_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_09e888853f8cc9f6ecff3e441d7234d5.jpg
Tecrübeli teknik adam, E Grubu'nun 5. haftasında Nef Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Terim, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısına, "Kadına şiddete hayır." diyerek başladı.Olimpik Marsilya'ya ve teknik direktörleri Jorge Sampaoli'ye saygı duyduğunu aktaran Terim, "Başarılı işler yapmış, saygı duyduğum bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı dün söylemiştim. 25 ay sonra ilk kez 4 gol yediler." dedi.Maçtan önceki basın toplantısında taraftarların takımın performansına olumlu etki edebileceğini söylediğini hatırlatan Terim, şöyle devam etti:"Son dönemlerin en iyi geçiş oyununu oynadık." diyen Fatih Terim, "Çabuk hücumlarla da çok gol pozisyonuna girdik. Dinamik bir takım görüntüsü verdik. Marsilya ile oynamak kolay değildi. Çok kaliteli bir kadrosu var. Topsuz oyunda Cicaldau ve Berkan, Diagne'nin sağına ve soluna, defans arkasına çok iyi koşular yaptı. Savunma merkezi mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Takım savunmasını 11 kişiyle yaparken de başarılıydık. Evlatlarımın neler yapabildiğini, bunu göremediğimde de üzüldüğümü ve kızdığımı söylemiştim. Bu maçta bunu gördüğüm için çok mutluyum. Bu maçta forma giyen tüm futbolcularımız övgüyü hak ediyor. Bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir gece oldu. Gruptan çıkmayı garantiledik. Namağlubuz ve lideriz." diye konuştu.'Önemli olan gruptan çıkmaktı'Fatih Terim, önceliklerinin gruptan çıkmak olduğunu, Lazio ile yapacakları son maça da büyük bir avantajla gideceklerini söyledi.Olimpik Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı grubun UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu aktaran Terim, "Lazio ve Marsilya bu grubun en iyi takımlarıydı. Lazio'nun saha avantajı, bizim de puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Roma'da güzel bir maç olacak. Mesele bizim garantilememiz. Şubat veya mart fark etmez ama oradayız. Lider başladık, lider devam ediyoruz. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.'Feghouli ile aramızda samimi bir sevgi ve saygı var'Fatih Terim, son dönemde performansı yükselen Sofiane Feghouli'nin çok iyi bir profesyonel olduğunu söyledi.Feghouli'nin iş ve aile yaşantısıyla örnek olduğunu dile getiren Terim, şunları kaydetti:'Bu sezonki en iyi performansımızdı'Fatih Terim, Olimpik Marsilya karşısında bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını söyledi.Takım olarak gelişeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu maçta oynadığımız futbol, bu sezonki en iyi performansımızdı. Oynamak istediğimiz futbola en yakın performansımızı sergiledik. Bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Aslında güzel goller de yemedik. Direkten dönen top, güzel bir gol olabilirdi. İki gol de güzel değildi. Sevindirici olan çok pozisyona girmemiz. Türkiye Ligi'nde en fazla pozisyona giren, en az pozisyon veren takımız. Buna rağmen çok gol yiyip az gol atıyoruz. Bugün onu kırdığımız için, devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Giremediğimiz çok maç oldu. Bu oyunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray, E Grubu son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Grupta 11 puanla namağlup lider olan sarı-kırmızılı takım, 8 puanlı Lazio'ya liderliği kaptırmaması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu 2. bitirecek takım, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla son 32 turu maçı yapacak.
marsilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0d/1044951835_55:0:1131:807_1920x0_80_0_0_3d0119d12bfa3d4111d03e5217ab9799.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
galatasaray, fatih terim, marsilya

Fatih Terim: Evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim

01:27 26.11.2021
© AA / Emrah YorulmazFatih Terim
Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA / Emrah Yorulmaz
Abone ol
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri güzel bir akşam yaşadıklarını söyledi. Terim, "Oynadığımız futbol, bu sezonki en iyi performansımızdı, evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim" dedi.
Tecrübeli teknik adam, E Grubu'nun 5. haftasında Nef Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.
Terim, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısına, "Kadına şiddete hayır." diyerek başladı.
Olimpik Marsilya'ya ve teknik direktörleri Jorge Sampaoli'ye saygı duyduğunu aktaran Terim, "Başarılı işler yapmış, saygı duyduğum bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı dün söylemiştim. 25 ay sonra ilk kez 4 gol yediler." dedi.
Maçtan önceki basın toplantısında taraftarların takımın performansına olumlu etki edebileceğini söylediğini hatırlatan Terim, şöyle devam etti:
"Taraftarımızla birlik olduğumuzda Ali Sami Yen'de yenemeyeceğimiz kimsenin olmadığını dile getirmiştim. Bu maçta bu oldu. Bu maçtaki futbolumuzun güzelliğinde hakemlerin de katkısı olduğunu düşünüyorum. Az düdük çalan, iletişimi muhteşem olan hakemlerle oynadık. Maç içinde zaman zaman top onlarda daha fazla gibi gözükse de genel hakimiyet bizdeydi. Bu sevindirici. Yüksek tempolu bir maç oldu. Zaman zaman çok başarılı baskı yaptık. Topu kaybettiğimiz anda kazanmada çok başarılıydık. Zaten bugünkü mottomuz, 'Acelemiz yok' idi. Beraberlik de bize yetiyordu ama hiç öyle bir oyun olmadı."
"Son dönemlerin en iyi geçiş oyununu oynadık." diyen Fatih Terim, "Çabuk hücumlarla da çok gol pozisyonuna girdik. Dinamik bir takım görüntüsü verdik. Marsilya ile oynamak kolay değildi. Çok kaliteli bir kadrosu var. Topsuz oyunda Cicaldau ve Berkan, Diagne'nin sağına ve soluna, defans arkasına çok iyi koşular yaptı. Savunma merkezi mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Takım savunmasını 11 kişiyle yaparken de başarılıydık. Evlatlarımın neler yapabildiğini, bunu göremediğimde de üzüldüğümü ve kızdığımı söylemiştim. Bu maçta bunu gördüğüm için çok mutluyum. Bu maçta forma giyen tüm futbolcularımız övgüyü hak ediyor. Bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir gece oldu. Gruptan çıkmayı garantiledik. Namağlubuz ve lideriz." diye konuştu.

'Önemli olan gruptan çıkmaktı'

Fatih Terim, önceliklerinin gruptan çıkmak olduğunu, Lazio ile yapacakları son maça da büyük bir avantajla gideceklerini söyledi.
Olimpik Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı grubun UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu aktaran Terim, "Lazio ve Marsilya bu grubun en iyi takımlarıydı. Lazio'nun saha avantajı, bizim de puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Roma'da güzel bir maç olacak. Mesele bizim garantilememiz. Şubat veya mart fark etmez ama oradayız. Lider başladık, lider devam ediyoruz. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.

'Feghouli ile aramızda samimi bir sevgi ve saygı var'

Fatih Terim, son dönemde performansı yükselen Sofiane Feghouli'nin çok iyi bir profesyonel olduğunu söyledi.
Feghouli'nin iş ve aile yaşantısıyla örnek olduğunu dile getiren Terim, şunları kaydetti:

"Sofiane Feghouli olacaksınız, hocanız sizi oynatmayacak, hatta bazen hiç ısınmaya bile göndermeyecek ve siz hiçbir şey olmamış gibi ne suratınızı asacaksınız ne üzüldüğünüzü belli edeceksiniz ama müthiş bir şekilde çalışacaksınız. Saygı bekleyen insanların önce kendinin saygılı olması gerek. Feghouli gibi oyunculara ömrüm boyunca saygı duydum. Karar benim ama özellikle mental tarafı güçlü olması gereken bir spor yapıyoruz. Cezayir Milli Takımı'nın kaptanlığına gelmiş, Afrika şampiyonluğu yaşamış, birçok ülkede oynamış Feghouli'nin olgunluğu ve profesyonelliği beni çok etkiliyor. Aramızda samimi bir sevgi ve saygı var. Kendisi, 'Muhakkak hocanın bir bildiği var.' diyen bir profesyonel. Her geçen gün daha iyi olacak. Bu genç takımda sahanın içinde bu tip profesyonellere ihtiyacımız var. Arkadaşlarına da örnek olan bir oyuncu. Feghouli'ye profesyonelliği, karakteri ve futbolu için teşekkür ederim. Futbolu nasıl oynarsa oynasın kalbini ve iyi niyetini bildiğim için ona saygı duyuyorum."

'Bu sezonki en iyi performansımızdı'

Fatih Terim, Olimpik Marsilya karşısında bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını söyledi.
Takım olarak gelişeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu maçta oynadığımız futbol, bu sezonki en iyi performansımızdı. Oynamak istediğimiz futbola en yakın performansımızı sergiledik. Bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Aslında güzel goller de yemedik. Direkten dönen top, güzel bir gol olabilirdi. İki gol de güzel değildi. Sevindirici olan çok pozisyona girmemiz. Türkiye Ligi'nde en fazla pozisyona giren, en az pozisyon veren takımız. Buna rağmen çok gol yiyip az gol atıyoruz. Bugün onu kırdığımız için, devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Giremediğimiz çok maç oldu. Bu oyunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.
Galatasaray, E Grubu son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Grupta 11 puanla namağlup lider olan sarı-kırmızılı takım, 8 puanlı Lazio'ya liderliği kaptırmaması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu 2. bitirecek takım, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla son 32 turu maçı yapacak.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
02:05Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nebati: Düşük faiz politikamızı uygulamakta kararlıyız
01:50Vitor Pereira: Futbol böyle maalesef, şu anda geleceğe bakmamız gerekiyor
01:40Rusya Başbakanı Mişustin: Afganistan'da insani felaketi önlemek önemli
01:27Fatih Terim: Evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim
01:23Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, Suudi Arabistan Ticaret Bakanı Kasabi ile görüştü
01:21İngiltere, yeni Kovid-19 varyantı nedeniyle 6 Afrika ülkesine seyahat kısıtlaması getirecek
01:12Sağlık Bakanı Koca: Sağlıkta şiddeti önleme davamızda kararlıyız
00:59Mısır'da Firavunlar dönemine ait Koç Başlı Sfenks Yolu törenle açıldı
00:50Fenerbahçe, Atina'da Olympiakos'a 1-0 mağlup oldu
00:45MotoGP, yeşil enerjiye geçecek
00:41DSÖ Avrupa Direktörü: Rusya yıl sonuna kadar Sputnik V ile ilgili ek bilgi sunacak
00:31Vucic: Rusya'dan yıl sonuna kadar Kornet tipi tanksavar füze sistemleri alacağız
00:23Polonya medyası: Göçmenler, yabancılar merkezinde isyan çıkardı
00:18Ankara'da, Türkiye- Romanya ve AB istişareleri gerçekleştirilecek
00:17Napoli, Maradona'yı unutmadı: Stadın önüne heykeli dikildi
00:10PFDK'dan Fatih Terim'e 5 maç men ve para cezası
DünFransa Cumhurbaşkanı Macron, güçlendirilmiş ikili işbirliği anlaşması imzalamak için İtalya'da
DünPolitico: ABD'li senatörler, Ukrayna'ya ek 50 milyon dolarlık askeri yardım tahsis edilmesini önerdi
DünDiyanet İşleri Başkanı Erbaş: Şiddet insanlık suçudur, acizliktir
DünRus uzman: Gürcistan'daki siyasi kriz çözülene kadar 3+3 formatında ilerleme olmaz