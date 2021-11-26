https://tr.sputniknews.com/20211126/fatih-terim-evlatlarimin-neler-yapabilecegini-soylemistim-1051162832.html

Fatih Terim: Evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim

Fatih Terim: Evlatlarımın neler yapabileceğini söylemiştim

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, UEFA Avrupa Ligi'nde gruptan çıkmayı garantiledikleri güzel bir akşam yaşadıklarını söyledi. Terim, "Oynadığımız... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T01:27+0300

2021-11-26T01:27+0300

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spor

galatasaray

fatih terim

marsilya

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Tecrübeli teknik adam, E Grubu'nun 5. haftasında Nef Stadı'nda Fransa temsilcisi Olimpik Marsilya ile yaptıkları ve 4-2 kazandıkları maçın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.Terim, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla basın toplantısına, "Kadına şiddete hayır." diyerek başladı.Olimpik Marsilya'ya ve teknik direktörleri Jorge Sampaoli'ye saygı duyduğunu aktaran Terim, "Başarılı işler yapmış, saygı duyduğum bir teknik adam ve çok başarılı bir takımla oynayacağımızı dün söylemiştim. 25 ay sonra ilk kez 4 gol yediler." dedi.Maçtan önceki basın toplantısında taraftarların takımın performansına olumlu etki edebileceğini söylediğini hatırlatan Terim, şöyle devam etti:"Son dönemlerin en iyi geçiş oyununu oynadık." diyen Fatih Terim, "Çabuk hücumlarla da çok gol pozisyonuna girdik. Dinamik bir takım görüntüsü verdik. Marsilya ile oynamak kolay değildi. Çok kaliteli bir kadrosu var. Topsuz oyunda Cicaldau ve Berkan, Diagne'nin sağına ve soluna, defans arkasına çok iyi koşular yaptı. Savunma merkezi mükemmel oynadı. İki bekimiz de onlara uydu. Takım savunmasını 11 kişiyle yaparken de başarılıydık. Evlatlarımın neler yapabildiğini, bunu göremediğimde de üzüldüğümü ve kızdığımı söylemiştim. Bu maçta bunu gördüğüm için çok mutluyum. Bu maçta forma giyen tüm futbolcularımız övgüyü hak ediyor. Bütün oyuncularımı yürekten kutluyorum. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum. Güzel bir gece oldu. Gruptan çıkmayı garantiledik. Namağlubuz ve lideriz." diye konuştu.'Önemli olan gruptan çıkmaktı'Fatih Terim, önceliklerinin gruptan çıkmak olduğunu, Lazio ile yapacakları son maça da büyük bir avantajla gideceklerini söyledi.Olimpik Marsilya'nın yanı sıra İtalya'nın Lazio ve Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımlarının yer aldığı grubun UEFA Şampiyonlar Ligi seviyesinde olduğunu aktaran Terim, "Lazio ve Marsilya bu grubun en iyi takımlarıydı. Lazio'nun saha avantajı, bizim de puan avantajımız var. Güzel bir maç olacak. Roma'da güzel bir maç olacak. Mesele bizim garantilememiz. Şubat veya mart fark etmez ama oradayız. Lider başladık, lider devam ediyoruz. Bu çok önemli." ifadelerini kullandı.'Feghouli ile aramızda samimi bir sevgi ve saygı var'Fatih Terim, son dönemde performansı yükselen Sofiane Feghouli'nin çok iyi bir profesyonel olduğunu söyledi.Feghouli'nin iş ve aile yaşantısıyla örnek olduğunu dile getiren Terim, şunları kaydetti:'Bu sezonki en iyi performansımızdı'Fatih Terim, Olimpik Marsilya karşısında bu sezonki en iyi futbollarını oynadıklarını söyledi.Takım olarak gelişeceklerini belirten tecrübeli teknik adam, "Bu maçta oynadığımız futbol, bu sezonki en iyi performansımızdı. Oynamak istediğimiz futbola en yakın performansımızı sergiledik. Bu oyuna katacağımız çok şey olacak. Aslında güzel goller de yemedik. Direkten dönen top, güzel bir gol olabilirdi. İki gol de güzel değildi. Sevindirici olan çok pozisyona girmemiz. Türkiye Ligi'nde en fazla pozisyona giren, en az pozisyon veren takımız. Buna rağmen çok gol yiyip az gol atıyoruz. Bugün onu kırdığımız için, devreye 2-0 girdiğimiz için mutluyum. Giremediğimiz çok maç oldu. Bu oyunu geliştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.Galatasaray, E Grubu son hafta maçında 9 Aralık Perşembe günü deplasmanda Lazio ile karşılaşacak. Grupta 11 puanla namağlup lider olan sarı-kırmızılı takım, 8 puanlı Lazio'ya liderliği kaptırmaması durumunda doğrudan son 16 turuna yükselecek. Grubu 2. bitirecek takım, şubat ayında UEFA Şampiyonlar Ligi'nden gelecek takımlarla son 32 turu maçı yapacak.

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galatasaray, fatih terim, marsilya