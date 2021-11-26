https://tr.sputniknews.com/20211126/gaziantepte-kirmizi-isikta-ciftetelli-oynayanlara-para-cezasi-1051193138.html

Gaziantep'te kırmızı ışıkta çiftetelli oynayanlara para cezası

Gaziantep'te kırmızı ışıkta çiftetelli oynayanlara para cezası

Gaziantep’te asker uğurlama konvoyu oluşturan 9 aracın sürücüsü ışıklarda durarak yolu kapattı. Araçlardan çıkan 8 genç yol ortasında çiftetelli oynadı... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T23:57+0300

2021-11-26T23:57+0300

2021-11-26T23:57+0300

gaziantep

türkiye

asker

asker uğurlama

çiftetelli

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0b/1a/1051193219_198:0:1802:902_1920x0_80_0_0_1a9d336ac8a85a76c86fa74c81ad778e.jpg

Gaziantep’in Şehitkamil ilçesi İstasyon Caddesi üzerinde dün akşam saatlerinde asker uğurlamak için yola çıkan bir grup otomobil, kırmızı ışıkta durdu. Bir anda araçlardan çıkan 9 genç ise çalan yüksek sesli müzik eşliğinde çiftetelli oynadı. Yeşil ışığın yanmasının ardından ise gençler hemen araçlara geri binerken, diğer araçlar ise ilerledi. O anların görüntüsünün sosyal medyada gündem olması üzerine İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü inceleme başlattı. Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, 9 aracın sürücüsüne klakson çalma suçundan 144'er TL olmak üzere toplam 1296 TL para cezası kesti.İl Emniyet Müdürlüğünden konuyla ilgili yapılan yazılı açıklamada, “25.11.2021 tarihinde Müdürlüğümüze gelen bilgiler doğrultusunda, Şehitkamil İlçesi Yaprak Mahallesi İstasyon Caddesi üzerinde trafiği tehlikeye düşüren ve kamunun rahat ve huzurunu bozacak şekilde korna çalan toplam 9 araç Trafik Denetleme Şube Müdürlüğümüzce yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde tespit edilerek, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun ilgili maddelerince cezai işlem uygulanmıştır” denildi.

gaziantep

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

gaziantep, asker, asker uğurlama, çiftetelli