https://tr.sputniknews.com/20211126/ibbnin-5-bin-taksi-teklifi-11-kez-reddedildi-1051182947.html
İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kente 5 bin ek taksi planı UKOME'de reddedildi. Teklif daha önce 10 kez reddedilmişti. UKOME ek taksiye 11. kez karşı çıkmış... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:11+0300
2021-11-26T17:11+0300
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez reddedildi.İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 10 kez reddedilmişti.Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında yeni taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211028/ibbnin-taksi-onerisi-10-kez-ukomede-1050259471.html
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İBB'nin 5 bin taksi teklifi 11. kez reddedildi
17:11 26.11.2021 (güncellendi: 17:15 26.11.2021)
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin kente 5 bin ek taksi planı UKOME'de reddedildi. Teklif daha önce 10 kez reddedilmişti. UKOME ek taksiye 11. kez karşı çıkmış oldu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)'nin 5 bin taksi projesi, UKOME toplantısında oy çokluğu ile 11. kez reddedildi.
İBB, kent genelinde hizmet veren 17 bin taksinin yetersiz olduğunu söyleyerek yeni taksi projesi hazırlamıştı. Proje kapsamında 5 bin yeni taksinin İstanbul'da hizmete girmesi hedefleniyordu.
Daha önce de, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısında gündeme alınan teklif, 10 kez reddedilmişti.
Yenikapı Etkinlik Alanı, Dr. Mimar Sinan Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen kasım ayı toplantısında yeni taksi teklifi 11. kez oylamaya sunuldu. Toplantıda oylanan 5 bin taksi projesi oy çokluğu ile reddedildi.