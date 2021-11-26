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İmamoğlu: Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıktan enerji üreten tesisini açtık
İmamoğlu: Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıktan enerji üreten tesisini açtık
İBB Başkanı İmamoğlu, bugün açılışı gerçekleştirilen ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne ilşkin, "Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıktan enerji... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T17:48+0300
2021-11-26T17:48+0300
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avrupa
türkiye
kemal kılıçdaroğlu
meral akşener
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ekrem imamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni Kemerburgaz Işıklar Mahallesi’nde açtı. 1.4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak tesisin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:‘1 milyon 400 bin kişinin elektriği karşılanacak’Açılışta konuşan İmamoğlu, tesisle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Hizmete açtıkları tesisin, İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15’ini, ‘yakma’ yöntemiyle bertaraf edeceğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:'Umuyorum ki bu tesis örnek olur”İBB iştiraki İSTAÇ’ın, bu tesisin de eklenmesiyle 1.5 milyon ton daha karbon kredisi elde edeceğinin altını çizen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
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avrupa, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, meral akşener, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), ekrem imamoğlu

İmamoğlu: Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıktan enerji üreten tesisini açtık

17:48 26.11.2021
© İBBİBB’nin Kemerburgaz’da yapımını tamamladığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı.
İBB’nin Kemerburgaz’da yapımını tamamladığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© İBB
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İBB Başkanı İmamoğlu, bugün açılışı gerçekleştirilen ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi'ne ilşkin, "Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıktan enerji üreten tesisini açtık" ifadelerini kullandı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’ni Kemerburgaz Işıklar Mahallesi’nde açtı.
1.4 milyon kişinin elektrik ihtiyacını karşılayacak tesisin açılışı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirildi.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Twitter üzerinden projeye ilişkin yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıktan enerji üreten tesisini açtık. 14 milyon İstanbullunun elektrik ihtiyacını karşılayacağımız tesisin açılışına katılan Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Meral Akşener'e teşekkürler."

‘1 milyon 400 bin kişinin elektriği karşılanacak’

Açılışta konuşan İmamoğlu, tesisle ilgili detaylı bilgiler paylaştı. Hizmete açtıkları tesisin, İstanbul'da oluşan evsel atıkların yüzde 15’ini, ‘yakma’ yöntemiyle bertaraf edeceğini belirten İmamoğlu, şöyle konuştu:
“Tesis; ürettiği 85 megavat elektrik enerjisiyle, yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesis, 2017’de başlatılmış, 2019 seçimleri itibariyle yüzde 20 fiziki ilerlemesi sağlanmıştı. Bu tesisi, 2 yıl içerisinde, kararlılıkla, -ki bir sözleşme gereği süresi vardı- bu sürede yetişmesi için, olağanüstü bir çabayla, finansal açığını da kapatarak, bununla ilgili uluslararası sözleşmeler yaparak ve özellikle iş bu işi yapan yüklenici firmaların da özel gayretiyle, çok değerli bir projenin sonucuna hep birlikte ermenin başarısını ve gururunu yaşıyoruz bugün. Yerli üretimi de destekleyen tesisimizin, Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine bir katkı sunması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Tesisimiz; günlük3 bin ton, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde, aslında yeşil çözüm vizyonumuzun paralelinde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmış olacak. Burada en gelişmiş teknolojileri kullanacağız. Emisyon değerlerimiz, Avrupa Birliği limitlerinin altında olacak. Ayrıca fosil yakıt kullanımının azalması sayesinde, ortalama 700 bin aracın 1 yıllık emisyonuna denk gelen, 1 milyon 380 bin ton sera gazı emisyonunun da önüne geçmiş olacak bu tesisin varlığı.”
'Umuyorum ki bu tesis örnek olur”
İBB iştiraki İSTAÇ’ın, bu tesisin de eklenmesiyle 1.5 milyon ton daha karbon kredisi elde edeceğinin altını çizen İmamoğlu, şu ifadeleri kullandı:
“Böylece, yıllık yaklaşık 3 milyon ton karbon kredisine sahip bir kurum haline gelecek. İklim değişikliğiyle mücadelede atık yönetiminin ve fosil yakıt kullanımının önüne geçilmesinin en önemli konu başlıklarının arasında yer aldığını artık hepimiz çok iyi biliyoruz. Ve bu konunun özelikle dünyada en çok çocuklar tarafından ve gençler tarafından sahiplenilmesi de bizim için kıymetli bir dayanak ve teminat. Tabii bu noktada Türkiye'nin ilk atık yakma ve enerji üretim tesisini elbette açmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Umuyorum ki bu tesis, bir örnek olur ve hem çevrenin korunması hem enerji üretimi açısından ülkemize fayda sağlayacak nice yatırımın, ülke genelinde hayata geçirildiğini görmek bizleri; ülkemiz, milletimiz ve devletimiz adına çok ama çok mutlu edecektir.”
© İBBKonuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tesis hizmete girdi. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, tesiste kısa bir tur yaptı.
İBB’nin Kemerburgaz’da yapımını tamamladığı Türkiye’nin ilk, Avrupa’nın en büyük ‘Atık Yakma ve Enerji Üretim Tesisi’; CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katılımıyla hizmete açıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
Konuşmaların ardından gerçekleştirilen kurdele kesimiyle tesis hizmete girdi. Kılıçdaroğlu, Akşener, İmamoğlu ve beraberlerindeki heyet, tesiste kısa bir tur yaptı.
© İBB
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