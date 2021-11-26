İmamoğlu: Avrupa'nın en büyük, Türkiye'nin ilk katı atıktan enerji üreten tesisini açtık

“Tesis; ürettiği 85 megavat elektrik enerjisiyle, yaklaşık 1 milyon 400 bin İstanbullunun enerji açığının giderilmesine katkı sunacak. Tesis, 2017’de başlatılmış, 2019 seçimleri itibariyle yüzde 20 fiziki ilerlemesi sağlanmıştı. Bu tesisi, 2 yıl içerisinde, kararlılıkla, -ki bir sözleşme gereği süresi vardı- bu sürede yetişmesi için, olağanüstü bir çabayla, finansal açığını da kapatarak, bununla ilgili uluslararası sözleşmeler yaparak ve özellikle iş bu işi yapan yüklenici firmaların da özel gayretiyle, çok değerli bir projenin sonucuna hep birlikte ermenin başarısını ve gururunu yaşıyoruz bugün. Yerli üretimi de destekleyen tesisimizin, Türkiye'nin de enerji açığının giderilmesine bir katkı sunması da bizim için ayrı bir gurur vesilesi. Tesisimiz; günlük3 bin ton, yıllık yaklaşık 1 milyon tonluk kapasitesi sayesinde, aslında yeşil çözüm vizyonumuzun paralelinde düzenli depolama sahalarına giden atık miktarını azaltmış olacak. Burada en gelişmiş teknolojileri kullanacağız. Emisyon değerlerimiz, Avrupa Birliği limitlerinin altında olacak. Ayrıca fosil yakıt kullanımının azalması sayesinde, ortalama 700 bin aracın 1 yıllık emisyonuna denk gelen, 1 milyon 380 bin ton sera gazı emisyonunun da önüne geçmiş olacak bu tesisin varlığı.”