https://tr.sputniknews.com/20211126/merkez-bankasi-baskani-sahap-kavcioglundan-enflasyon-aciklamasi-1051168984.html

Kavcıoğlu: Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz

Kavcıoğlu: Enflasyonda kalıcı düşüş oluşana kadar tüm araçları kullanmaya devam edeceğiz

Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Şahap Kavcıoğlu, "TCMB, enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T10:52+0300

2021-11-26T10:52+0300

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şahap kavcıoğlu

ekonomi

enflasyon

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Finansal İstikrar Raporu'nu açıkladı. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu raporda enflasyona dikkat çekerek "TCMB , fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda enflasyonda kalıcı düşüşe işaret eden güçlü göstergeler oluşana ve orta vadeli yüzde 5 hedefine ulaşıncaya kadar elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir" dedi. Finansal İstikrar Raporu'nun detayları şöyle:

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2021

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şahap kavcıoğlu, enflasyon