https://tr.sputniknews.com/20211126/misir-ve-israil-bolgede-gaz-tedarikini-artirma-konusunda-birlikte-calisacak-1051164864.html

Mısır ve İsrail, bölgede gaz tedarikini artırma konusunda birlikte çalışacak

Mısır ve İsrail, bölgede gaz tedarikini artırma konusunda birlikte çalışacak

Mısır ve İsrail, bölgede doğalgaz tedarikini artırma ve gelecekte hidrojen taşımak için mevcut boru hatlarının muhtemel kullanımı konusunda mutabakat zaptı... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T04:56+0300

2021-11-26T04:56+0300

2021-11-26T04:56+0300

dünya

israil

mısır

doğalgaz

anlaşma

tedarik

mutabakat zaptı

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Mısır Petrol Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, söz konusu mutabakat zaptının Mısır Petrol Bakanı Tarık el-Molla ile başkent Kahire’de düzenlenen Doğu Akdeniz Gaz Forumu’na katılmak üzere ülkeye gelen İsrailli mevkidaşı Karine Elharrar tarafından imzalandığı bildirildi.Doğalgazın, iklim değişikliğine karşı mücadele kapsamında, sera gazının azaltılması ve fosil enerji kaynaklarından temiz enerji kaynaklarına geçiş sürecinde çok önemli bir role sahip olduğu kaydedilen açıklamada iki ülke arasındaki anlaşmanın da sera gazı emisyonlarının azaltılması hedefine hizmet edeceği aktarıldı.Açıklamaya göre Mısırlı Bakan Molla, 'doğal zenginliklerden her iki ülkenin de faydalanması için ortak iş birliğinin desteklenmesi' gerektiğini ifade etti.İsrailli Bakan Elharrar ise Mısır’ın bölgedeki enerji kaynaklarının güvenliğinin sağlanması ve iklim değişikliği krizine karşı mücadelede iyi bir ortak olduğunu söyledi.Mısır ve Yunanistan arasında 'doğalgaz alanında işbirliği' anlaşmasıÖte yandan Mısır Petrol Bakanı Molla, Kahire'de Yunanistan Çevre ve Enerji Bakanı Kostas Skrekas'la da bir araya geldi.İki bakan, Mısır ve Yunanistan arasında sıvılaştırılmış gaz ticareti, gaz arama faaliyetleri ve boru hatlarını kapsayan 'doğalgaz alanında işbirliği' mutabakat zaptı imzaladı.Mısır Petrol Bakanlığından yapılan açıklamada, söz konusu anlaşmanın 'iki ülkenin Doğu Akdeniz bölgesinde istikrar, güvenlik ve refahın sağlanmasına yönelik işbirliği' kapsamında imzalandığı kaydedildi.

https://tr.sputniknews.com/20211108/israil-ile-misir-arasinda-anlasmaya-varildi-refahtaki-misir-askeri-varligi-guclendirilecek-1050601315.html

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israil, mısır, doğalgaz, anlaşma, tedarik, mutabakat zaptı