https://tr.sputniknews.com/20211126/pakdemirli-13-milyon-846-bin-485-tllik-destek-odemesi-hesaplara-aktarilmaya-baslandi-1051182159.html
Pakdemirli: 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı
Pakdemirli: 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye ve besiciye yapılacak 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T16:50+0300
2021-11-26T16:50+0300
2021-11-26T16:50+0300
ekonomi
ak parti
tarım
akp
destek
çiftçi
bekir pakdemirli
ekonomik destek
besicilik
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Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çiftçiye ve besiciye yapılacak yardımların başldığını duyurdu. Pakdemirli yaptığı paylaşımda, "Büyükbaş Damızlık Hayvan Alımı Desteği kapsamında 855 bin 200 TL, Hububat Baklagil Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 208 bin 766 TL, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 330 bin 174 TL, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 TL, Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği kapsamında 18 bin 816 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 TL, toplam 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.
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ak parti, tarım, akp, destek, çiftçi, bekir pakdemirli, ekonomik destek, besicilik
Pakdemirli: 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çiftçiye ve besiciye yapılacak 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemelerinin hesaplara aktarılmaya başlandığını duyurdu.
Bakan Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, çiftçiye ve besiciye yapılacak yardımların başldığını duyurdu.
Pakdemirli yaptığı paylaşımda, "Büyükbaş Damızlık Hayvan Alımı Desteği kapsamında 855 bin 200 TL, Hububat Baklagil Dane Mısır Fark Ödemesi Desteği kapsamında 208 bin 766 TL, Fındık Alan Bazlı Gelir Desteği kapsamında 330 bin 174 TL, Yağlı Tohumlu Bitkiler Fark Ödemesi Desteği kapsamında 1 milyon 171 bin 570 TL, Dane Zeytin Fark Ödemesi Desteği kapsamında 18 bin 816 TL, Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kapsamında 11 milyon 261 bin 959 TL, toplam 13 milyon 846 bin 485 TL'lik destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlandı" ifadelerini kullandı.