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Rusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak
Rusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak
Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesinin uygulama gireceğini duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, adaların ‘vergi cennetine’ dönüşmemesi gerektiğini... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T22:50+0300
2021-11-26T22:50+0300
rusya
dünya
mihail mişustin
kuril adaları
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Rusya Hükümeti toplantısında konuşan Mişustin, “Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulamaya konuyor. Üçüncü ülkelerden gelen ürünlerle katma değer vergisi uygulanmayacak. Bu haklar tüm yatırımcılar için geçerli olacak. Önemli olan, Kuril’de üretim açmak, istihdam sağlamak isteği” ifadesini kullandı.“Bununla birlikte adaların yeni bir vergi cennetine dönüşmesini, buraya sadece vergilerini azaltmak isteyenlerin akın etmesini önlemek önemli” diyen Başbakan, “Bu yüzden haklar sadece adalarda çalışacak, üretim yapacak ve mali hizmetler sunacak şirketlere verilecek” dedi.Adaların kıtadan uzak, altyapının gelişmemiş ve iklim koşullarının ağır olmasının, işletmecileri ürküten faktörler olduğunu kaydeden Mişustin, “Zira bu topraklarda yeni işletme açmak için çok büyük yatırımlar gerekiyor. Bu yüzden Vergi Kanunu’na düzeltmeleri değerlendireceğiz. Bu düzeltmeler sayesinde, Kuril Adaları’nda işletme açmak isteyen şirketler, 20 yıl boyunca neredeyse tüm vergilerden muaf olacak. Söz konusu olan gelir, toprak ve motorlu taşıtlar vergisi. Sigorta prim oranları yüzde 7.6’ya düşürülecek” dedi.
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rusya, mihail mişustin, kuril adaları

Rusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak

22:50 26.11.2021
© Sputnik / Дмитрий АстаховRusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu.
Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) Hükümet Başkanları Konseyi toplantısında konuştu. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© Sputnik / Дмитрий Астахов
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Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesinin uygulama gireceğini duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, adaların ‘vergi cennetine’ dönüşmemesi gerektiğini belirtti.
Rusya Hükümeti toplantısında konuşan Mişustin, “Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulamaya konuyor. Üçüncü ülkelerden gelen ürünlerle katma değer vergisi uygulanmayacak. Bu haklar tüm yatırımcılar için geçerli olacak. Önemli olan, Kuril’de üretim açmak, istihdam sağlamak isteği” ifadesini kullandı.
“Bununla birlikte adaların yeni bir vergi cennetine dönüşmesini, buraya sadece vergilerini azaltmak isteyenlerin akın etmesini önlemek önemli” diyen Başbakan, “Bu yüzden haklar sadece adalarda çalışacak, üretim yapacak ve mali hizmetler sunacak şirketlere verilecek” dedi.
Adaların kıtadan uzak, altyapının gelişmemiş ve iklim koşullarının ağır olmasının, işletmecileri ürküten faktörler olduğunu kaydeden Mişustin, “Zira bu topraklarda yeni işletme açmak için çok büyük yatırımlar gerekiyor. Bu yüzden Vergi Kanunu’na düzeltmeleri değerlendireceğiz. Bu düzeltmeler sayesinde, Kuril Adaları’nda işletme açmak isteyen şirketler, 20 yıl boyunca neredeyse tüm vergilerden muaf olacak. Söz konusu olan gelir, toprak ve motorlu taşıtlar vergisi. Sigorta prim oranları yüzde 7.6’ya düşürülecek” dedi.
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