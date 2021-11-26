https://tr.sputniknews.com/20211126/rusya-basbakani-misustin-kuril-adalarinda-serbest-gumruk-bolgesi-uygulanacak-1051191512.html

Rusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak

Rusya Başbakanı Mişustin: Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulanacak

Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesinin uygulama gireceğini duyuran Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, adaların ‘vergi cennetine’ dönüşmemesi gerektiğini... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T22:50+0300

2021-11-26T22:50+0300

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dünya

mihail mişustin

kuril adaları

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Rusya Hükümeti toplantısında konuşan Mişustin, “Kuril Adaları’nda serbest gümrük bölgesi uygulamaya konuyor. Üçüncü ülkelerden gelen ürünlerle katma değer vergisi uygulanmayacak. Bu haklar tüm yatırımcılar için geçerli olacak. Önemli olan, Kuril’de üretim açmak, istihdam sağlamak isteği” ifadesini kullandı.“Bununla birlikte adaların yeni bir vergi cennetine dönüşmesini, buraya sadece vergilerini azaltmak isteyenlerin akın etmesini önlemek önemli” diyen Başbakan, “Bu yüzden haklar sadece adalarda çalışacak, üretim yapacak ve mali hizmetler sunacak şirketlere verilecek” dedi.Adaların kıtadan uzak, altyapının gelişmemiş ve iklim koşullarının ağır olmasının, işletmecileri ürküten faktörler olduğunu kaydeden Mişustin, “Zira bu topraklarda yeni işletme açmak için çok büyük yatırımlar gerekiyor. Bu yüzden Vergi Kanunu’na düzeltmeleri değerlendireceğiz. Bu düzeltmeler sayesinde, Kuril Adaları’nda işletme açmak isteyen şirketler, 20 yıl boyunca neredeyse tüm vergilerden muaf olacak. Söz konusu olan gelir, toprak ve motorlu taşıtlar vergisi. Sigorta prim oranları yüzde 7.6’ya düşürülecek” dedi.

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rusya, mihail mişustin, kuril adaları