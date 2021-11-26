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Sarıgül: Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, bölgenin kalkınmasını arzu ediyorum
Sarıgül: Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, bölgenin kalkınmasını arzu ediyorum
Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan ... 26.11.2021, Sputnik Türkiye
2021-11-26T22:08+0300
2021-11-26T22:08+0300
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iran
azerbaycan
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Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kars programı kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunarak, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı. Sarıgül, "TDP iktidarında bütün komşularımızla; barış hoşgörü ve uzlaşma içerisinde mutlaka yaşayacağız" ifadelerini kullandı.T24'ün ANKA'dan aktardığı haberine göre, Sarıgül, partisinin Kars İl Başkanı Kemal Yücesoy ile birlikte Evliya Camisinde kıldığı Cuma namazının ardından esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret Eden Sarıgül, burada Cemiyet Başkanı Ercüment Daşdelen tarafından karşılandıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.Ermenistan'a açılan Akyaka (Doğukapı) Sınır Kapısı'nın Kars için önemli oluğunu belirten Sarıgül, şunları söyledi:'Tüm komşularımızla barış içerisinde olacağız'
ermenistan
iran
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ermenistan, iran, azerbaycan, mustafa sarıgül, sınır kapısı

Sarıgül: Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, bölgenin kalkınmasını arzu ediyorum

22:08 26.11.2021
© AAMustafa Sarıgül
Mustafa Sarıgül - Sputnik Türkiye, 1920, 26.11.2021
© AA
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Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan - Ermenistan kapsının açılması, Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, gerçekten bu bölgenin kalkınmasını çok arzu ediyorum" dedi.
Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Kars programı kapsamında bir dizi ziyaretlerde bulunarak, partisinin il başkanlığının açılışını yaptı. Sarıgül, "TDP iktidarında bütün komşularımızla; barış hoşgörü ve uzlaşma içerisinde mutlaka yaşayacağız" ifadelerini kullandı.
T24'ün ANKA'dan aktardığı haberine göre, Sarıgül, partisinin Kars İl Başkanı Kemal Yücesoy ile birlikte Evliya Camisinde kıldığı Cuma namazının ardından esnaf ziyareti yaptı ve vatandaşlarla sohbet etti.
Kars Kuzeydoğu Gazeteciler Cemiyetini ziyaret Eden Sarıgül, burada Cemiyet Başkanı Ercüment Daşdelen tarafından karşılandıktan sonra basın toplantısı düzenledi. Sarıgül, Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla beklediklerini söyledi.
Ermenistan'a açılan Akyaka (Doğukapı) Sınır Kapısı'nın Kars için önemli oluğunu belirten Sarıgül, şunları söyledi:

'Tüm komşularımızla barış içerisinde olacağız'

“TDP iktidarında bütün komşularımızla uzlaşmak istiyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan - Ermenistan kapsının açılması, Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, gerçekten bu bölgenin kalkınmasını çok arzu ediyorum.

TDP iktidarında bütün komşularımızla; barış hoşgörü ve uzlaşma içerisinde mutlaka yaşayacağız. Biraz önce İl Başkanımız Kemal Yücesoy bana dedi ki; 'Başkanım Ermenistan kapısını da açalım'; Azerbaycan zaten bizim kardeşlerimiz. İran’dan da buraya alabildiğine turist gelsin ve ülke kalkınsın. Sen de gerçekten bu bölgede kalırsın. O nedenle Türkiye'de TDP iktidarında tüm komşularımızla barış içerisinde olacağız.”

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