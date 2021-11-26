Sarıgül: Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, bölgenin kalkınmasını arzu ediyorum

“TDP iktidarında bütün komşularımızla uzlaşmak istiyoruz. Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki sorunun çözülmesini büyük bir heyecanla bekliyoruz. Azerbaycan - Ermenistan kapsının açılması, Ermenistan, Azerbaycan ve İran ile kapıların açılarak, gerçekten bu bölgenin kalkınmasını çok arzu ediyorum.

TDP iktidarında bütün komşularımızla; barış hoşgörü ve uzlaşma içerisinde mutlaka yaşayacağız. Biraz önce İl Başkanımız Kemal Yücesoy bana dedi ki; 'Başkanım Ermenistan kapısını da açalım'; Azerbaycan zaten bizim kardeşlerimiz. İran’dan da buraya alabildiğine turist gelsin ve ülke kalkınsın. Sen de gerçekten bu bölgede kalırsın. O nedenle Türkiye'de TDP iktidarında tüm komşularımızla barış içerisinde olacağız.”